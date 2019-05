Dicas para comer saudável fora de casa

Reprodução Diante da quantidade opções dos bufês e restaurantes por quilo, quem nunca acabou comendo mais do que deveria? Depois de anos comendo na rua e entrevistando nutricionistas, listo aqui as minhas dicas para montar um prato saudável onde você estiver.

No self service ou no quilo

Tenha em mente uma sugestão de prato equilibrado : pelo menos metade do espaço ocupado por verduras e legumes (crus e cozidos, refogados ou assados). Você pode dividir a outra metade entre uma carne magra (ou peixe, frango, ovo) e arroz com feijão (ou massa, ou batata).

Antes de se servir, dê uma olhada geral para ter uma ideia do que vai colocar no prato. Assim, o risco de exagerar é menor.

Monte um prato colorido. A natureza é sábia: os nutrientes têm cores diferentes, então, quanto mais coloridos os alimentos escolhidos, mais saudável será o seu prato.

Comece pela salada. Rica em fibras e vitaminas, ela dá saciedade.

Evite molhos prontos e cremosos . Tempere as folhas com um fio de azeite e aceto balsâmico ou mostarda. E evite sal.

Prefira o arroz integral: ele é rico em fibras e muito mais nutritivo que o branco.

Coma o arroz (integral, de preferência) com f eijão . A dupla é uma excelente combinação nutricional (muito superior a qualquer massa).

Se optar por massa , prefira com molho de tomate. Os molhos brancos, rosés e gratinados são gordurosos e pobres em nutrientes.

Evite fritura. Além de nada saudáveis, qualquer alimento frito chega a ter três vezes mais calorias.

No dia-a-dia, evite tomar líquidos durante as refeições.

Deixe a sobremesa para os fins de semana.



No jantar a la carte

Dispense o couvert de pães e patês . Você pode dividir uma entrada ou uma salada.

Troque a batata-frita do acompanhamento por batata assada ou legumes grelhados ou no vapor.

Divida a sobremesa .

Pegue leve nas bebidas alcóolicas.