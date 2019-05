Amigos na Coreia

O apresentador Luciano Hulk está trabalhando na Coreia do Sul, e por lá encontrou um capixaba de Guaçuí, amigo do ex-governador Paulo Hartung. Ele gravou um vídeo mandando um abraço para Hartung e comentou sobre a amizade entre os dois. O amigo conterrâneo de Guaçuí trabalha por lá com uma pastelaria chamada Pastel Brasil.

pELO PAÍS

Por falar em Hartung, ele continua andando pelo país falando sobre gestão pública. Já esteve em Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e nesta semana esteve no Rio Grande do Sul, a convite do governador Eduardo Leite.

Calma aí, mulherada!

Esses dias uma postagem chamou atenção da coluna sobre a quantidade de preenchimentos que as mulheres estão fazendo no rosto. Aqui em Vitória, a coisa está ficando feia. Todo mundo parecendo o ‘Lula Molusco’ (literalmente o personagem do desenho Bob Esponja).

Reconhecimento

Um casal de americanos, que adora postar em suas redes sobre as viagens pelo mundo, encheu de elogios a Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul. Eles amaram a paisagem, o serviço, a decoração… tudo!

nova loja teen

As irmãs Ana Luíza e Fernanda Gomes convidam para o lançamento da multimarcas teen Lou Lou Pop, hoje, na Praia do Canto, em Vitória. Com marcas como Colcci, Vanilla Cream e Gloss We Love, as sócias trazem tendências exclusivas do universo teen para a Ilha.

Convidados vips

A despedida da Tardezinha com Thiaguinho, que acontece no dia 21 de julho, na área verde do Álvares, em Vitória, já tem convidados confirmados. Rodriguinho, ex -Os Travessos, e Chrigor, ex-Exaltasamba.

Dia de solidariedade

Sessenta pessoas, entre alunos e professores da Faesa, vão promover um dia de solidariedade na Fundação Beneficente Praia do Canto, amanhã. Eles farão a entrega de kits escolares para a entidade e kits de higiene bucal para as crianças, além de uma série de atividades lúdicas, como contação de histórias e teatro de fantoches promovidas pelo curso de Pedagogia.

Opening sunset party

O empresário Pablo Sandes recebe convidados neste domingo, dia 19, a partir das 15h30, para apresentar sua marina no Canal de Camburi, em Vitória. Além de degustação de diversas delícias e drinques do cardápio do restaurante da marina, a tarde sunset também vai contar com muita música com Live Sax de Thales Veríssimo e DJ Iury Magesky nas picapes. Vai ferver!