Restaurantes de SP participam de festival de gastronomia saudável

Comida saudável pode ser bem elaborada e gostosa. Essa é a proposta da primeira edição do Fit Food Week, um festival que reúne gastronomia e culinária saudável em 18 restaurantes de São Paulo até o dia 2 de junho. Para participar, os chefs tiveram a missão de criar dois pratos exclusivos, um deles vegetariano, nos valores de R$ 39,90 e R$ 49,90.



O projeto foi idealizado pela economista e influenciadora digital Babi Conte, nome por trás do perfil do Instagram @Fitfood_ideas, que desde 2013 compartilha receitas e dicas de como fazer escolhas saudáveis comendo fora.

“O objetivo do festival é incluir a culinária balanceada com destaque em restaurantes badalados da cidade. Comer saudável pode ser saboroso e divertido”, diz Babi.

O Fit Food Week é um guia de comida saudável sem radicalismo, onde grandes chefs poderão mostrar técnica e criatividade na apresentação de pratos nutritivos e equilibrados.

Na lista do restaurantes estão: Aji Cocina, Attimo, Cebicheria, Fabbrica, Forneria San Paolo, La Cucina Piemontese, Lima Cocina Peruana, Mandioca, Mimo, Modi, Mytho, Pasta Gialla, RUAA, Sallvattore, Suri, Sweet Pimenta, Veríssimo e Zena Caffé.

Alguns dos pratos criados para a FIT FOOD WEEK:

Salmão grelhado, molho de pimenta e limão com wok de quinoa e vegetais. R$49,90 LIMA COCINA PERUANA

Fettuccine al pesto genovese – espaguete de pupunha ao molho pesto com batata, vagem e pinholi. R$ 39,90 ZENA

Macarrão de feijão, atum com limão siciliano e creme de burrata. R$ 49,90 FABBRICA

Fettuccine de carvão ativado servido com fundo de alcachofra, ragu de cogumelo e crocante de arroz – R$ 49,90 VERÍSSIMO

Espaguete de pupunha com ragu de cogumelos selvagens e salsa de trufas. R$ 39,90 MODI

Risoto de espinafre sete grãos, com castanhas, tomatinhos e frango grelhado. R$ 39,90 SWEET PIMENTA

Gnocchi de abóbora sem glúten servido ao molho de Cogumelos frescos. R$ 39,90 ATTIMO

O público pode conferir todas as informações dos restaurantes participantes no site do evento https://www.fitfoodweek.com.br/ ou no guia impresso, que será distribuído em pontos da cidade.

Veja imagens de alguns pratos criados para o evento:



















FIT FOOD WEEK

Quando: de 16 de maio a 2 de junho

Onde: Aji Cocina, Attimo, Cebicheria, Fabbrica, Forneria San Paolo, La Cucina Piemontese, Lima Cocina Peruana, Mandioca, Mimo, Modi, Mytho, Pasta Gialla, RUAA, Sallvattore, Suri, Sweet Pimenta, Veríssimo e Zena Caffé – todos em São Paulo.