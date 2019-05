Vida e Carreira: 25 anos. Um caminho

Comemorar 25 anos de uma empresa que está em constante alinhamento e se desenvolvendo é muito bom. Vou pedir licença para falar desta caminhada que trilhei com a Selecta e que, hoje, completa 25 anos. Minha reflexão será por meio destas perguntas: Porque umas empresas se mantém e outras fecham? O que é preciso ser feito para manter uma empresa em destaque e se desenvolvendo?

Compare com você e responda: o que faz você se desenvolver em sua carreira? No mundo de hoje, manter-se e ainda com um caminho de crescimento, tanto em uma empresa como individualmente, tem uma mesma trilha. Ética, constância, conhecimento e conexões. A vida segue, e o rastro que se deixa na caminhada é a história que irá sustentar seu legado.

A ética vem em primeiro lugar porque é o básico. Sem ela, nada é possível. A construção de caráter, aquilo que se faz quando ninguém está vendo, mas que serve de base para todos os outros pilares. Neste momento, estamos passando por uma crise de ética em nosso país, e muitas empresas que eram admiradas hoje temos vergonha delas porque perderam a credibilidade. Algumas fecharam e outras diminuíram suas atividades deixando muitos desempregados.

O segundo pilar é a constância, junto com a busca pelo conhecimento, pois nada é criado em apenas um ato. Já dizia Aristóteles “Somos o que repetidamente fazemos. A excelência é um hábito.” Sendo assim, é preciso manter-se atualizado e se desenvolvendo, se capacitando sempre. O que você deseja, mas não persiste na busca e não consegue colocar em seu dia a dia fica obsoleto e perde a constância. Sabedoria é a prática do seu conhecimento em seu benefício, no momento correto, mas, principalmente, com frequência.

O último pilar é o das conexões, a construção da sua rede de contatos e a interação para aprender e ensinar. Todo caminho precisa ser com trocas ricas de conhecimento. A rede de relacionamento é o que suporta você ou sua empresa em crescimento. O crescimento só se torna sustentável se sua rede for forte e bem estruturada. Cuide das pessoas que passam pela sua vida ou por sua empresa. O mundo é redondo, tudo volta, tudo é uma troca.

Estes pilares são a base da nossa história. Acredito que, assim, qualquer carreira ou empresa deve ter sua personalidade para se diferenciar, mas necessita primar por estes pilares da mesma forma. Obrigada por fazerem parte da minha história, da história da Selecta e da de todos que a fazem.

Vamos Juntos sempre e nos conectando cada vez mais.

*Vânia Goulart é psicóloga formada pela Ufes; mestre em Administração Estratégica pela Fucape; especialista em Psicologia Organizacional, do Trabalho e do Trânsito; coach profissional pelo Personal and Professional Coaching e diretora fundadora da Selecta.