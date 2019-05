Preview: O baile vai bombar

O Baile da Santinha – com o gigante Léo Santana – já tem data marcada para desembarcar em Vitória (ES). No próximo dia 25, a partir das 17h, a área verde do Clube Álvares Cabral será o palco do superevento. Quem também anima a noite é Anitta, que chega para garantir aquela dose de funk. Vale lembrar que a área verde do Álvares Cabral tem uma vista privilegiada para alguns pontos turísticos de Vitória, o que deixa a noite ainda mais especial. Anitta traz no repertório os sucessos “Prepara”, “Sim ou Não”, “Vai Malandra” e “Sua Cara”.

O Baile da Santinha é uma das festas mais aguardadas pelos capixabas e os ingressos já chegam ao 3º e 4º lotes. Venda on-line pelo site Superticket.

Vá lá

Atração: Léo Santana e Anitta

Local: Área Verde do Álvares Cabral Vitória

Data: 25, sábado, às 17h

Valores: 4º lote – Front Stage: R$ 160 (meia-entrada)/ 3º lote – Área Vip: R$ 95 (meia-entrada)

Rei do pop

Talento não falta quando o assunto é Rodrigo Teaser, que aos 9 anos de idade já tinha iniciado sua carreira interpretando o ídolo Michael Jackson. Compositor, cantor e dançarino, Rodrigo Teaser é um dos responsáveis por manter Michael Jackson vivo nos corações dos fãs.

Tamanho amor e dedicação o tornou um dos mais respeitados profissionais do ramo, e o levou a trabalhar com ninguém menos que LaVelle Smith., coreógrafo por anos do próprio Michael. Os dois fizeram shows pelo Brasil, se apresentaram em programas de TV, e agora é a vez de Vitória receber a turnê em homenagem a Michael Jackson.

O Tributo ao Rei do Pop acontece dia 17, no Espaço Patrick Ribeiro, a partir das 21h. Espaço Patrick Ribeiro, no novo Aeroporto de Vitória (na av. Adalberto Simão Nader, s/n. Mata da Praia, Vitória). Ingressos: 57,50 (meia/ pista), e podem ser adquiridos pelo site EventBrite.

Música boa!

“Beatles para Crianças” está de volta ao Espaço Patrick Ribeiro e vem com novo espetáculo para toda a família. Com repertório inédito, as canções que serão apresentadas desta vez são “Sargent Peppers Lonely Hearts Club Band”, “She loves you”, “Obladi Oblada”, “Octopus Garden” e muitas outras.

Tudo isso recheado de muita história e uma produção visual criada especialmente para o show, com vídeos e animações operadas ao vivo. Será realizado no dia 19, às 17h, no Espaço Patrick Ribeiro, no aeroporto de Vitória.

Ingressos: a partir de R$ 35 (meia)/cadeira setor bronze. Vendas pelo site EventBrite. Crianças até 24 meses não pagam entrada. Informações pelo WhatsApp: (27) 9.9242-6062.

Inclusão

Entre os dias 31 de maio e 02 de junho de 2019, acontece do Curso de Capacitação em Saúde na T21 Módulo 1. O evento proporcionará a formação especializada na atenção à saúde integrada das pessoas com Síndrome de Down.

Neste primeiro módulo, serão abordados aspectos específicos da Trissomia do cromossomo 21 relacionados à fonoaudiologia, nutrição e odontologia e a integração das especialidades. O curso se destina a profissionais das áreas de saúde, estudantes e familiares de pessoas com a síndrome.

Acontece das 8h às 18h, no auditório ELSA da Ufes (campus universitário de Maruípe, Vitória). As inscrições estão abertas pelo Sypmla.

Japa delícia!

Que tal almoçar uma comidinha japonesa deliciosa, num ambiente climatizado, agradável, com estacionamento próprio e um atendimento diferenciado? O Restaurante Pallacio Gourmet, além de ser um self-service de alto nível, também conta com uma culinária japonesa de primeira.

O espaço funciona todos os dias, das 11h às 15h. O valor do buffet é R$ 59,99 o quilo, incluso sushibar. Fica na av. Rio Branco, 646, Santa Lúcia, Vitória. Informações: (27) 9.9961-0662. No Instagram @restaurantepallaciogourmet.