Aprenda a gerenciar seu estresse

Crise econômica e política, desemprego, falta de perspectiva… A lista de justificativas para que os brasileiros estejam no topo da lista dos estressados é enorme. Se não é o seu caso, você provavelmente conhece alguém que está à beira de um ataque de nervos. Enquanto isso, diferentes áreas da ciência apontam para a conclusão de que o estresse está dentro da gente: não tem a ver com os fatos em si, mas com a maneira como reagimos aos fatos.

"O estresse é um desequilíbrio entre as demandas e os recursos. A questão não é tanto as situações que ocorrem, mas os recursos que temos para enfrentar essas situações”, afirma o médico Luiz Fernando Sella, especialista em Medicina do Estilo de Vida.

E quais seriam esses recursos, essas ferramentas para lidar com o estresse? Resiliência é o termo que aparece no topo da lista. Significa a capacidade de se adaptar a mudanças, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas, cada vez mais comuns.

"As teorias mais modernas sobre estresse falam da Terapia da Atenção e Interpretação. Podemos escolher onde concentramos a nossa atenção — nas coisas positivas ou negativas, por exemplo. E a interpretação, a forma como compreendemos determinada informação, também é uma escolha”, defende o médico.

É aí que entra o “mindset”, a maneira como configuramos a nossa mente. Esta é a chave apontada pela Medicina do Estilo de Vida, pela Psicologia Positiva e até pelo Ayurveda, a medicina milenar indiana, para gerenciar o estresse: treinar a nossa mente para focar nas coisas positivas e reinterpretar os fatos.

Sella aponta outros pontos importantes:

Reduzir as demandas.

Aprender a dizer não.

Colocar limites.

Priorizar a saúde e a vida pessoal.

Aumentar os recursos para lidar com as situações.

Praticar alguma atividade física.

Meditar.

Fazer exercícios respiratórios e de relaxamento.

Aproveitar os finais de semana para ficar mais próximo da natureza.

Fazer uma massagem relaxante.

Tirar um dia de folga.

“A meditação, os exercícios respiratórios e de relaxamento ajudam a normalizar a pressão arterial e a desacelerar o fluxo de pensamentos. A atividade física e a proximidade da natureza estimulam a produção de serotonina, que aumenta o bem-estar. O silêncio, o ar puro, a luz do sol e até as cores do céu e das plantas nos acalmam e nos reequilibram”, completa Sella.





Problema global

Reprodução

A lista dos países estressados é maior do que imaginamos. Nos Estados Unidos, 75% das consultas médicas estão relacionadas ao problema. O estresse é a causa da queixa ou está diretamente relacionado ao sintoma que gerou a consulta.

Confira os sinais de alerta de stress elevado

Picos de pressão

Tensão muscular

Insônia

Irritabilidade

Ansiedade

Imunidade baixa

Compulsão alimentar

Aumento no consumo de bebida alcoólica

Faça o teste

Reprodução

Procure ajuda

Muitas vezes é difícil sair dessa situação sozinho. O médico tem papel importante no processo para monitorar os sintomas físicos, já que o estresse interfere na saúde. Também pode ser uma boa hora para começar uma terapia: o psicólogo é aquele especialista que vai ouvi-lo sem julgamentos e pode ajudá-lo a identificar as possíveis causas do problema e discutir maneiras de enfrentar essa fase. As pesquisas reconhecem a importância das conexões pessoais (ter amigos próximos) e espirituais (fé e oração, independentemente da religião) para uma vida mais equilibrada e feliz.

"Existem técnicas cientificamente comprovadas que podem diminuir as substâncias que desencadeiam o quadro de estresse e aumentar as substâncias do bem-estar”, reforça Sella.

Crie o seu Ritual de Relaxamento Diário

Você pode incluir na sua rotina um ritual de calma e relaxamento, para estimular os sentidos (tato, paladar, olfato, audição). Veja a nossa sugestão:

Reprodução

À noite, ao chegar em casa,

Deixe o local silencioso ou com uma música relaxante

Coloque num difusor gotas de óleo essencial de lavanda, que tem efeito comprovadamente calmante

Tome um banho morno relaxante

Pingue algumas gotas do óleo essencial de lavanda num óleo de massagem (de semente de uva, amêndoas ou gérmen de trigo) e massageie seu corpo, principalmente a região do pescoço.

Faça uma refeição leve (uma sopa de legumes, por exemplo), em silêncio, sem ler ou olhar o celular.

Tome um chá de mulungu, valeriana ou melissa (eficazes no combate à ansiedade) antes de se deitar.

Experimente e conte para a gente!