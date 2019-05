Ele está chegando!

O apresentador do programa “Que marravilha” e jurado do “The Taste”, da GNT, o chef Claude Troisgros é a estrela do Praia Gourmet, amanhã, no shopping Praia da Costa. O evento acontece até domingo e faz uma homenagem ao Dia das Mães. Como o tema é “Cozinha Afetiva”, o francês fará um risoto inspirado em uma receita de sua avó, que o ensinou a cozinhar.

Dupla de sucesso

Sucesso na Internet, a chef Raissa Franzotti também é presença confirmada no Praia Gourmet. Quem também comanda uma aula-show é Patricia Novais, que ensinará as receitas de Cogumelos Paris Recheados e Risoto Clássico de Grana Padano. Juntas, elas somam quase 150 mil seguidores na Internet!

Teatro capixaba

Que lindas são as produções da equipe de teatro Campaneli, na Enseada do Suá, em Vitória. Criativos e com um figurino muito bacana, no fim de semana eles apresentaram a peça Frozen, que contou com o ex-BBB e chef Marcos Parmagnani no palco. Ele deu um verdadeiro show. Parabéns, turma!

Sábado das maes

Como não poderia ser diferente, amanhã, a concessionária Harley-Davidson realiza um evento especial em comemoração ao Dia das Mães. Além de um passeio de motos pela Ilha no início da manhã, ao retornar, as mamães serão recebidas na loja com decoração especial, muitas delícias e sorteios. Haverá também um cantinho de relaxamento com a presença de um massoterapeuta da Santé Vitória. Iêda Pontes, Luciane Furlan e Fernanda Viana, da diretoria do ‘Ladies of Harley’, é que estão por trás de toda a organização desse dia especial.

joias na capa

As joias da nossa designer capixaba Carla Buaiz estão na capa de maio da Revista Nacional Harper’s Bazaar. E todo o editorial de fotos dentro da revista com a modelo Brenda Larigaudie traz criações da designer. Um luxo!