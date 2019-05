Assistimos a 30 minutos de ‘X-Men: Fênix Negra’

Após a primeira adaptação da clássica saga da Fênix Negra das HQs para os cinemas, qualquer rumor sobre uma nova versão da história de John Byrne e Chris Claremont trazia desconfiança. O último filme da primeira trilogia dos X-Men colocou um dos momentos mais importantes dos mutantes, a transformação de Jean em Fênix, no segundo plano. Agora, sob o comando de Simon Kinberg e com Sophie Turner como protagonista, parece que o rumo do novo filme da equipe será bem diferente.

A convite da Fox, o Omelete assistiu a 30 minutos do longa, entre cenas do início e do meio do filme. A percepção de que o centro da história será Jean fica clara em todas as cenas. Até mesmo o trio Xavier, Magneto e Mística está fora dos holofotes, apesar de ser o condutor principal dos problemas trazidos pela entidade Fênix. Além deles, outros dois elementos parecem importantes na construção da personagem: Ciclope e a vilã vivida por Jessica Chastain.

O romance do primeiro com Jean continua natural e simpático como nos filmes anteriores e aqui evolui para algo mais intenso, já que eles não são mais adolescentes.

Da vilã misteriosa vivida por Chastain devemos ter a parte realmente cósmica do filme. O diretor Simon Kinberg afirma que este lado será forte e não deixará de lado as influências de Claremont.