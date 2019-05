POA+RS: Carnaval busca saída

Os carnavalescos buscam uma saída para o futuro do desfile das escolas de samba. Desde 2017, os tempos têm sido de penúria com as restrições de recursos públicos. Em 2018, não tivemos desfiles. Em 2019, as escolas se viraram em um Carnaval acanhado. Os furtos no Complexo Cultural do Porto Seco vão terminar – não por ter mais segurança, mas por não haver mais o que roubar. Toda semana há uma ocorrência. Diante deste quadro, louvo a iniciativa do Debate do Bem. Ele não é feito nem pela prefeitura nem pelas ligas. É dos carnavalescos.

Câmara.

A próxima edição ocorre na Câmara Municipal, dia 16, às 18h30.

Acontece?

Na estreia do “RS Acontece”, na Band, recebi um vídeo do Sílvio Correa, morador do bairro Cascata, que mostra como sofre quem mora longe da vista do grande fluxo. O extinto DEP fez uma obra em 21 de janeiro em frente à sua casa. O resultado é um buraco imenso, que nunca foi fechado. A situação ficou pior depois da chuva da sexta-feira. “Tu liga e eles nunca têm nada para te dizer”, desabafa. O vídeo foi ao ar na edição desta segunda. Esperando agora a resposta da prefeitura.

Telefone.

De que adianta cultuar ídolos se não aprendemos com eles? A morte de Ricardo Boechat me fez refletir sobre o envolvimento dos profissionais da comunicação com o seu público. No momento em que recebi o desafio de apresentar o “RS Acontece”, soube que tinha de fazer algo diferente. Busquei inspiração no Boechat e tornei público o meu número para receber WhatsApp e ligações. Anote na sua agenda: (51) 98149-9249.

Araújo Vianna.

O contrato de concessão termina em 16 de junho, e não na primeira quinzena de julho, como a coluna vinha anunciando. Ou seja, o prazo para que tudo ocorra sem contratempos é ainda menor. A Secretaria Municipal de Parceiras Estratégicas garantiu à repórter Mônica Kanitz que a casa não fecha, mesmo estando a 40 dias do fim do contrato com a Opus e a licitação ser, até agora, uma promessa.

*André Machado é jornalista formado na PUCRS. É apresentador do “90 Minutos”, na Rádio Bandeirantes, comentarista do “Band Cidade”, na Band TV, e participa diariamente do BandNews TV com notícias do Rio Grande do Sul para todo o país.