Canguru no Metro: Mães inteligentes, relações saudáveis

Experimente mudar você em vez de mudar seus filhos – ou seu marido, seu companheiro. Em vez de focar sua ação nas críticas, tente mirar no que eles têm de admirável. “Crítica em excesso pode amargar qualquer tipo de relação, principalmente na família”, diz Augusto Cury. No último sábado, diante de uma plateia de mil mulheres que participaram no 5º Seminário Internacional de Mães, o psiquiatra, que é tido como o autor mais lido no Brasil, fez esse desafio para as mães.

Segundo ele, mães precisam revolucionar o próprio modo de ver o mundo e de viver antes de tentarem mudar os filhos. Porque elas não podem mudar ninguém a não ser a si mesmas. Mas cada mudança no comportamento delas próprias pode provocar verdadeiras revoluções na família.

Segundo o autor do livro “Mulheres inteligentes, relações saudáveis”, é preciso lutar contra os sentimentos negativos que sobrecarregam a mente feminina: medo da perda, ciúmes, padrões surreais de perfeição. “Temos de deixar a culpa e a autopunição que nos aprisiona em nossas mentes de lado para vivermos intensamente o presente”, afirmou.

Três elogios por dia

De acordo com Cury, existem seis leis fundamentais para que mães (e também os pais) consigam estabelecer relações saudáveis com os filhos: o poder do elogio, o investimento em sonhos, a arte de agradecer, a arte de surpreender, a arte de dialogar e a arte de autodialogar. “Colocando em prática esses tópicos, aprendemos a transformar nossas atitudes”, garante. Como estratégia para começar a mudar, Cury propõe uma primeira tarefa para as mães: todos os dias, faça três elogios para cada um de seus filhos e para o seu companheiro. Ele garante que os resultados são muito rápidos. Se você começar a praticar hoje, já verá diferença na sua família no próximo domingo, Dia das Mães.

