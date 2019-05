Acontece: Venda inteligente

Várias pessoas de Vitória têm usado a internet de forma inteligente, principalmente o aplicativo Instagram. Natalia Nascif é uma delas. Ela criou a página “Desapego da Nascif”, onde faz uma curadoria de bolsas de grife usadas das amigas e promove a venda on-line. Outra que está se dando bem é Melyssa Vianna, que criou o “Bazarzinho da Alice” e de lá vende roupas usadas de bebês, de marcas renomadas, por preço bem bacana. As duas iniciativas garantem, ainda, a nova ideia de reaproveitamento, tão discutido no âmbito da moda nacional e internacional. Adorei!

Programação alterada

Mais dois espetáculos entraram na programação do 10º Circuito Banestes de Teatro. Um deles é “A Mentira”, com Miguel Falabella, Zezé Polessa e Karin Hils (ex-Rouge), que será encenado nos dias 14 e 15 de junho. O outro é a comédia “Tô de Graça”, com Rodrigo Sant’Anna e elenco, no dias 17 e 18 de agosto. Ambos no Teatro da Ufes, em Vitória. A mudança ocorreu devido ao cancelamento do musical “Filho da Mãe”, com o ator e humorista Paulo Gustavo. O espetáculo estava previsto para ocorrer no dia 15 de junho, na Arena Vitória, mas os donos do local decidiram encerrar as atividades do ginásio no final deste mês.

Feira saborosa

Pelo quinto ano consecutivo, o mercado de serviços e produtos para alimentação reúne seus principais representantes e apresenta lançamentos na 5ª Feinbares (Feira de Negócios para Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares), que começa hoje e vai até quinta-feira, no Steffen Centro de Eventos, na Serra. A abertura do espaço gourmet do evento conta com a presença dos chefs Gilson Surrage, Dadá e Clóvis Lima.

CBF prestigia posse da FES

O atual presidente da FES (Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo), Gustavo Vieira, tomou posse como presidente reeleito da entidade, na última sexta-feira, junto com a diretoria eleita para o quadriênio 2019-2023. A cerimônia contou com a presença dos vice-presidentes da CBF, Marcus Vicente e Castellar Netto e o secretário-geral da CBF, Walter Feldmann.

Festa boa

Quem foi ao Festival de Jazz e Blues de Vila Velha não se arrependeu. Pelo contrário: ótimas atrações locais (Pedro de Alcântara brilhou na noite de sábado) e grandes shows internacionais. A canadense Dawn Tyler Watson fechou o festival em grande estilo. A Prainha ficou lotada, muitas pessoas levaram suas cadeiras de praia e tiveram muitas opções de comidinhas e bebidas no local. Enfim, só não foi perfeito porque acabou…

Espaço de beleza

A maquiadora Silvana Sarmento convida para brindar a abertura de seu espaço de beleza, amanhã, às 17h, no segundo piso do shopping Play Station, Praia do Canto.

Curtas