Um dos maiores ídolos do axé music já tem data marcada para chegar ao estado. Bell Marques desembarca em Vitória, no próximo dia 10 de maio, sexta-feira, a partir das 22h, e pela primeira vez no Embrazado, o rei do axé traz um show exclusivo. Dono de grandes sucessos, Bell promete uma noite de carnaval para os capixabas. O show promete ser histórico com o projeto “Diga Que Valeu”, que passeia pelos quase 40 anos de carreira do ex-Chiclete com Banana e traz no repertório grandes hits do axé music, como “Colar do Oriente”, “Cara Caramba”, “Gritos de Guerra”, “Lindo é Viver” e “Ele Não Monta na Lambreta”.



Vá lá

Embrazado: Rua Joaquim Lírio –

Praia do Canto, Vitória. A partir das 22 horas. Valores – 2º Lote: Meia: R$ 135 / Inteira: R$ 270. Venda on-line pelo site:

www.superticket.com.br.

Emoção em streaming

Estreia na plataforma de streaming Netflix o premiado filme “Um Limite Entre Nós”, dirigido e protagonizado por Denzel Washington ao lado de Viola Davis, que recebeu o Oscar de melhor Atriz Coadjuvante por sua interpretação. Baseado na peça de teatro homônima de 1983, a trama acompanha um jogador de beisebol aposentado que nunca conseguiu alcançar o sonho de se tornar uma grande estrela do esporte. Foi indicado ao Oscar de melhor Filme, melhor Roteiro Adptado e Oscar de melhor Ator – por Denzel Washington, em 2017, além de indicações a diversos prêmios pelo mundo. O longa estreia no dia 24 de maio no Netflix.

Sambinha de inverno

O 3º Festival de Inverno de Guaçuí vai movimentar o feriado de Corpus Christi, de 19 a 23 de junho, no Parque de Exposições da cidade. A edição deste ano vai repetir o sucesso do projeto Palco 360º, onde irão predominar shows de samba e chorinho. Na sexta-feira (21) acontece o projeto Samba de Quintal. O grupo visita os sambas mais ricos em letra e melodia da nossa história. O festival também conta com as atrações nacionais: Wilson Sideral, Frejat, Paula Toller e Emmerson Nogueira.

Sabor ruby no palito

Depois de fazer muito sucesso na Páscoa, o chocolate ruby continua reinando entre as novidades mais buscadas pelos chocólatras na Chocolateria Brasil. A chef Flávia Gama não deixa para menos e usa e abusa dessa matéria-prima em lançamentos para todos os gostos. Com o calorão sem dar trégua, o Ruby no palito já ganhou fãs apaixonados. Nos sabores ruby com amarena, iogurte com amora, chocolate com caramelo salgado e pistache com morango, todos os picolés são cobertos com uma casquinha crocante de chocolate ruby (R$ 18 cada um).

Novos sentidos

De 25 de maio a 01 de junho, a Biblioteca do Centro Cultural Sesc Glória promove a 1ª edição do projeto Novos Sentidos 2019. Trata-se de uma oficina de acessibilidade voltada para deficientes visuais, que propõe nesta edição: apresentar os softwares e aplicativos de acessibilidade mais utilizados e os dispositivos tecnológicos presentes na biblioteca; promover um bate-papo com a temática “Maternidade e deficiência: as múltiplas interações entre mães, pais e filhos”; e fomentar diferentes dinâmicas com a leitura por meio do acervo em braile presente na biblioteca. Das 15h às 18h, na Biblioteca Guilherme Santos Neves. Inscrições abertas até 22 de maio. Preenchimento da ficha de inscrição na recepção do Centro Cultural Sesc Glória. As vagas são limitadas.