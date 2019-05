BOTECO MAIS QUE CHIQUE

Olha que legal: por uma só noite, no dia 21, o Boteco do João, um dos melhores bares de Vitória, vai “sair” de Santa Martha e se mudar para a Praia do Canto. Será hospedado pelo restaurante Cosmô, na Madeira de Freitas. É uma mistura de estilos: a tradicional comida de boteco do João combinada com o ambiente e o som contemporâneos do espaço comandado por Marcelo Neto e Letícia Rody.

Troca de cozinha

Dentro de alguns dias será a vez de a culinária de Harum Katharian, chef do Cosmô, ser recebida no Boteco do João, em Santa Martha.

Praticidade é tudo!

Lorraine Stoodley comanda uma aula-show no Praia Gourmet, evento que acontece entre os dias 9 e 12 de maio, no shopping Praia da Costa, em homenagem ao Dia das Mães. Na ocasião, a influenciadora digital capixaba dará dicas para quem quer receber amigos em casa em um happy hour. “Praticidade deve ser a palavra de ordem! As dicas vão desde a montagem da mesa até receitas de petiscos deliciosos, como caponata italiana e melba de queijo com tomate confitado”.

badalada

Após as edições All Black, Hit the Road e Wonderland, a Outros 500 vem aí e promete! Após 3 anos, a Booa Produções, de Márcio Ribeiro e Mateus Carvalho, e Entreter Produções, de Fred Rezende e João Vitor Guimarães, se uniram e trazem a Outros 500 com a temática Wears Black, no dia 1º de junho, no aeroporto de Vitória.

Wolffit Day Vitória

Amanhã, os masters training Renato Lobão, Gustavo Taveira e Felipe Barboza desembarcam em Vitória para o Wolffit Day, evento exclusivo que será realizado no estacionamento externo do shopping Vitória, a partir das 9 horas, com apoio da Bodytech Vitória. O Wolffit é um novo conceito em treinamento coletivo com origem na ginástica localizada, que tem no movimento sua principal variável para ajustes das intensidades e 4 pilares nos treinos: cardio, core, mobilidade e força, e que em breve fará parte da grade de atividades da academia.

Identidade Brasileira

A designer Zizi Carderari é presença confirmada na 2ª edição do Duplaa Coletivo, evento de moda que reúne marcas no Shopping Praia da Costa. Na ocasião, ela apresentará obras do Projeto Sertões, que reúne o trabalho de artistas do Nordeste, e fará um bate-papo sobre Identidade Brasileira na Decoração Contemporânea.

Empreendedora

A empresária Priscila Légora anuncia a abertura de mais uma unidade de sua clínica de depilação à laser na Grande Vitória. Dessa vez, no shopping Norte Sul, em Jardim Camburi. A abertura está programada para a próxima semana e é a quarta unidade da clínica. Segundo Priscila, até o final de maio, mais duas clínicas serão abertas, uma em Vila Velha e outra em Linhares.

CURTAS

Dirceu recebe. O especialista em estética capilar Dirceu Paigel recebe, a partir de hoje, amigos, clientes e parceiros em seu novo espaço no shopping Vitória.

Música boa. Hoje é dia de Andrea Ramos, Jorge Tarzan e Edu Szajnbrum no 244 Club, ótimo piano bar da Praia do Canto, Vitória.

Vip. No dia 7 de maio, o empresário Arthur Campos promove uma recepção especial para seleto grupo de convidados que irão conferir em primeiríssima mão a nova loja Adidas Store, no shopping Vitória. Após um período de reestruturação interna, a única loja da marca no estado volta a operar.

Portinari e a Color Connection. A família Pais, capitaneada pelos irmão Clara e Antônio Pais, irá realizar um evento especial para arquitetos no dia 7 de maio, na área showroom da Emidio Pais, em Vitória. O encontro é para apresentar as novidades que a Portinari levou para a Expo Revestir 2019, maior evento de soluções em acabamentos da América Latina. O lançamento será apresentado pela arquiteta Luiza Barbosa Correa, do departamento de marketing da Portinari, que vem a Vitória para falar sobre a Color Connection, novo conceito da marca, que mostra a possibilidade de combinação entre todas as coleções, divididas em cinco grupos de cores.