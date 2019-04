Uma desculpa para passar mais tempo com quem você ama

O que uma mesa bem posta tem a ver com a criação dos seus filhos? Muita coisa. Quem explica é a paulistana Patrícia Junqueira, consultora e formadora de “personal welcome”, uma categoria de profissionais especializados no ofício de reunir pessoas em volta de uma mesa. “É à mesa que criamos o caráter e os valores dos nossos filhos”, diz ela. Patrícia endossa o discurso de educadores parentais (coaches de pais e mães) sobre a importância de criar rituais em família, como o de transformar almoços de domingo em histórias que vão durar muito além na infância na memória das crianças. “Uma mesa linda é só uma desculpa para passarmos mais tempo com quem amamos.”

Para preparar uma mesa especial, você não precisa dominar todos os manuais de etiqueta nem investir alto num enxoval de louças e talheres finos. O mais importante é trazer para a mesa o que tem significado especial para sua família. E, principalmente, deixar clara a mensagem de não se trata apenas de sentar à mesa para saciar a fome. Trata-se de um momento especial em que pais e filhos se reúnem para compartilhar experiências e fortalecer os vínculos, tornando-os duradouros.

Experimente e veja a reação

Mãe de dois filhos já adolescentes, a mineira Lídia Mara de Souza sempre gostou de caprichar na arrumação da mesa para agradar a família e acabou resolvendo transformar o dom num ofício para ajudar outras mães. Segundo a personal welcome, o importante é ter criatividade. Dá para fazer bonito com itens simples que se tem em casa, seja preparando uma noite de pizza para os parentes ou um lanche para os vizinhos. “Receber os amigos em casa também ensina muito aos filhos, além de ser divertido”, diz ela. “Isso aproxima a família das pessoas e ajuda a construir relações verdadeiras entre seus filhos e seus amigos.” Lídia propõe um desafio para os pais: no próximo almoço de domingo, experimente caprichar na arrumação da mesa e observe a reação das suas crianças. Mais dicas em www.instagram.com/girassol_mesaspostas.