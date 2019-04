Maior controle do HIV

Com bons números da busca ativa para o tratamento da tuberculose, a Prefeitura de Porto Alegre se prepara para levar o projeto também para pacientes com o vírus HIV. O secretário municipal da Saúde, Pablo Stürmer, ressalta que o desafio é o volume. São cerca de 1,4 mil casos de tuberculose contra 10 mil com HIV. O foco é impedir que os pacientes abandonem o tratamento. Em apenas seis meses, a desistência na tuberculose caiu de 20% para 15%.

ajuda. A prefeitura está de olho na ajuda do governo federal para apurar as equipes de busca ativa para doenças agudas. A sífilis também está no radar. São 120 casos por 100 mil habitantes.

até as 22h. A SMS confirma que a promessa de entregar oito postos de saúde até as 22h estará cumprida até o final deste ano. Com quatro unidades no novo horário (São Carlos, Modelo, Tristeza e Ramos), a quinta será aberta no início do segundo semestre. Ficará no antigo Quarto Distrito, na zona norte.

O Araújo Vianna vai fechar? O risco é real e o alerta é antigo. Em 18 de setembro de 2019, a coluna fez o alerta de que o auditório Araújo Vianna, a melhor casa de shows da cidade, corria o risco de ficar fechada por alguns meses por atraso na licitação. Ao que tudo indica, vai.

corrida contra o tempo. O edital está na Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas. Bruno Vanuzzi, que tocava o processo, foi para o governo do estado. Ele pretendia colocar o edital na rua neste mês, temendo que o prazo fosse curto para que a casa não sofresse interrupção. O contrato com a Opus vence em julho, ou seja, em menos de três meses.

rodoviária. Tem um zunzunzum de pessoas querendo mudar a localização da estação rodoviária de Porto Alegre. É bom lembrar que, onde está, os ônibus circulam por apenas uma via da cidade: a Castello Branco. A região já melhorou com o viaduto construído no local e pode se qualificar ainda mais. Deixem a rodoviária ali.