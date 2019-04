A presidente da Associação dos Defensores Públicos do Espírito Santo, Mariana Sobral, participa do lançamento da campanha nacional “Em Defesa Delas: defensoras e defensores públicos pela garantia dos direitos das mulheres”, que acontece na sexta-feira, no vão do Museu de Arte de São Paulo. Hoje, o Brasil ocupa a 5ª posição de país com a maior taxa de feminicídio do mundo. A cada duas horas, uma mulher é assassinada no país. A maioria delas foi morta por seus companheiros ou por parentes próximos. A campanha tem como objetivo apresentar à população o trabalho da defensoria pública em defesa da vida das mulheres.

‘Não é não’

Após o governo do Maranhão rebater a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre o turismo sexual de mulheres no Brasil, foi a vez do governo do estado se posicionar sobre o assunto. Em uma rede social, um post do governo com imagem da Pedra Azul – importante atração turística capixaba – diz: “Aqui no Espírito Santo, não é não! Diga você também: não à exploração sexual!”. E complementa: “No Espírito Santo, as mulheres não são atração turística. Diga não à exploração sexual!”

Espaço naturalista

Paula Breder abre o novo espaço de beleza no shopping Norte Sul, nesta quinta-feira. Ela, que é especialista em tratamento naturalista e dá palestra em todo o Brasil sobre o assunto, possui uma linha de produtos totalmente natural. Desejamos sucesso.

No teatro

O Ministério da Cidadania e a ArcelorMittal apresentam a peça “Malala – a menina que queria ir para a escola”, baseado no premiado livro infanto-juvenil da jornalista e escritora Adriana Carranca. As apresentações serão nos dias 04 e 05 de maio, no Teatro Universitário (da Ufes), em Goiabeiras, Vitória.

#AperteOPlay

Victor de Castro, da Alfaiataria de Ideias, já está completamente a mil com os preparativos de mais uma edição da maior feira de varejo do Brasil: o Exagerado. Será entre os dias 15 e 19 de maio, no Pavilhão de Carapina, na Serra. E o tema desta edição será “Aperte o Play”.

Logomania de volta

Sempre revisitando tendências, a moda trouxe de volta a logomania, que fez sucesso nos anos de 1990 e 2000. Ostentar o nome ou o logotipo de uma grife em bolsas, roupas e acessórios virou febre entre os millennials e a logomania virou hit, ganhando espaço até nos óculos de sol. “Entre as marcas que apostam na logomania está a Dolce & Gabbana, que aplicou seu nome nas lentes de um dos seus modelos aviador”, conta a diretora de marketing das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo.

CURTAS

Ao trabalho. O feriado amanhã pode até ser do trabalhador, mas a especialista em economia criativa Sandra Mara Selleste irá aproveitar para se reunir com a professora Katia Cristina Galvão para falar sobre o empreendedorismo feminino. Vem novidade por aí!

Feriado. O casal Catarina e Júlio Riva, acompanhados das filhas Sofia e Sarah, aproveitarão o feriado para descansar e curtir uma praia no nordeste. A família curtirá um resort na Bahia. Já a empresária Olira de Carvalho, do Spa Naturlich, vai visitar as belas praias de Guarapari.

Universo nupcial. A empresária Andressa Krause segue para Parati, Anchieta e Pico do Forno Grande, no interior de Castelo, para produção de vídeos e editorial da nova coleção “Essência”, do Krause Atelier. O editorial será por conta da Bossa Filmes.

Moda, arte e sustentabilidade! Isabella Castro e Paula Gribel convidam para lançamento de espaço colaborativo que reunirá moda, arte, design e sustentabilidade em um shopping na Praia da Costa. Entre os dias 02 e 22 de maio, o evento será palco para intercâmbio de marcas capixabas, mineiras e paulistas. O espaço ainda terá espaço para aulas interativas, bate-papo, dinâmicas e workshops.