Chef dá dicas para evitar o desperdício de alimentos

Você sabia que 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados por ano no mundo? Isso equivale a cerca de 1/3 de toda a comida produzida para o consumo. No Brasil, o desperdício estimado por pessoa é de 114 gramas diários: 41,6 quilos por pessoa por ano, segundo dados do projeto Diálogos Setoriais União Europeia–Brasil. Multiplique isso pelos 209 milhões de habitantes e terá uma ideia da gravidade do problema.

Diante deste cenário, Brasil participa pela segunda vez da campanha internacional contra o desperdício de alimentos Stop Food Waste Day, que teve seu Dia D na semana passada, 24/4. O objetivo é conscientizar e engajar as pessoas sobre o consumo consciente de alimentos e a redução do desperdício.

O embaixador da campanha no Brasil é Renato Caleffi, chef do restaurante Le Manjue, com culinária saudável, orgânica e funcional. "A comida deve ser gostosa e saudável, fazer bem para a gente e para o planeta”, defende o chef.

A seguir, Caleffi dá dicas simples para aproveitar melhor os alimentos:

Foto: Divulgação

Consuma frutas e legumes com casca (lave bem antes). Congele as partes feias e sobras de vegetais para preparar sopas, caldos ou geleias. "Eu congelo pedaços de tomate e, quando tenho uma certa quantidade, misturo com vinagre de maçã e açúcar e preparo um catchup caseiro para acompanhar meu hambúrguer", conta. Aposte nas Panc (plantas alimentícias não-convencionais), que que geralmente são descartadas. Folhas de cenoura, beterraba, brócolis, couve-flor e rabanete são nutritivas, ricas em cálcio e magnésio e podem ser acrescentadas a refogados, sopas, ao suco verde… Aproveite os talos, cascas e sementes. "Asso as sementes de melão e de abóbora e uso na granola. Também bato as semente de melão com água e faço um “leite' de melão.” Faça um “pesto”, um molho, com as folhas verdes antes que estraguem. Você pode bater rúcula, hortelã, ervas e outras plantas com azeite e acrescentar castanhas trituradas. Congele as frutas maduras para fazer suco.

Para completar, evite comprar vegetais em embalagens de isopor para diminuir a quantidade de lixo produzido e compre pequenas quantidades para evitar o desperdício.

Movimento global

A campanha Stop Food Waste Day é uma iniciativa do Grupo Compass, maior empresa de serviços de alimentação coletiva do mundo, com atuação em mais de 55 países. Cerca de 30 países já aderiram. No Brasil, a ação acontece por meio da GRSA Compass, que é responsável pela alimentação diária de mais de dois milhões de pessoas. A meta global é reduzir o desperdício de alimentos em 50% até 2030. A campanha contra o desperdício busca também informar e inspirar a população em geral sobre como combater o problema e aproveitar melhor 100% dos alimentos.

Vamos fazer a nossa parte?

Confira abaixo os vídeos com sugestões dos chefs para aproveitar 100% os alimentos

Foto: Divulgação

Chef Morena Leite faz farofas deliciosas com sobras

Morena Leite, chef do restaurante Capim Santo, fez um workshop dia 24 de abril para a campanha Stop Food Waste Day Brasil — pelo combate ao desperdício de alimentos e incentivo ao consumo consciente. Ela aproveitou as sobras do almoço de Páscoa do restaurante e fez farofas incríveis. Confira suas dicas.

Dicas do chef Renato Caleffi

Foto: Divulgação

Aproveitamento de alimentos

Renato Caleffi, chef do restaurante Le Manjue, é embaixador da campanha Stop Food Waste Day, contra o desperdício de alimentos. Confira suas dicas sobre consumo consciente.

Requeijão Vegano do chef Renato Caleffi

Essa receita à base de leite vegetal pode ser feita com inhame, mandioca ou mandioquinha e vai bem no pão, torrada, como molho de macarrão. Confira! Renato Caleffi é chef do restaurante Le Majue de culinária saudável, orgânica e funcional. Ele é embaixador da campanha Stop Food Waste Day, contra o desperdício de alimentos e pelo consumo consciente.