Aprovação de Bolsonaro no DF supera votação: 57%

Levantamento do Paraná Pesquisas encomendado pelo site Diário do Poder indica que na capital do Brasil 57,3% dos eleitores aprovam o governo Jair Bolsonaro (PSL), contra 35,9% que o desaprovam. Isso mostra que a aprovação do presidente no Distrito Federal aumentou 2,2 pontos em relação a sua eleição de 2018, quando obteve 55,1% dos votos. Sua desaprovação é hoje 8,9 pontos menor que a votação obtida pelo candidato do PT Fernando Haddad (PT), no DF: 44,8%.

O governo Bolsonaro é ótimo para 12,8% do DF e bom para 26,1%, superando avaliações péssimas e ruins, 11% e 16,4%, respectivamente

O presidente obteve o seu melhor resultado entre quem tem 60 anos ou mais: 59,7%. O menor é entre quem tem 45 e 59 anos com 53,5%.

Notoriamente mais bem avaliado entre o público masculino com 61,2%, Bolsonaro subiu entre as mulheres e a aprovação feminina é de 53,9%.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.542 eleitores entre os dias 22 e 26 de abril no Distrito Federal. A margem de erro é de 2,5% para mais ou menos.

Procurador pede que TCU anule eleição na CNC

O procurador do Ministério Público de Contas da União, Júlio Marcelo de Oliveira, apresentou parecer pedindo ao Tribunal de Contas da União (TCU) que anule a eleição para a diretoria da Confederação Nacional do Comércio (CNC), ocorrida em setembro do ano passado. O empresário José Roberto Tadros foi eleito presidente após quase 40 anos de mando de Antonio Oliveira Santos. O procurador mandou ainda que a CNC se adeque a princípios de moralidade, isonomia etc.

Júlio Marcelo criticou a decisão de nova diretoria de gastar R$24,5 milhões em dois imóveis para hospedar diretores no Rio de Janeiro.

A CNC é uma das entidades mais ambicionadas, com orçamento anual superior a R$10 bilhões. E com R$1,2 bilhão, limpos, em caixa.

A CNC afirma que o TCU não pode intervir em sindicatos e promete fazer representação contra o procurador por atuar de ‘forma criminosa’.

Ex-quase presidente eleito em 2014, Aécio Neves (PSDB-MG) votou 38 vezes no plenário da Câmara e só fez um único discurso. Exerce, como poucos, a habilidade de sumir quando se vê enrolado em escândalos.

Alguns dos militares que trabalham no Palácio do Planalto somente se referem ao polemista Olavo de Carvalho como “Gurubu”, Acham a maior graça. Mas é apenas nome de uma árvore usada em carpintaria.

O ministro Osmar Terra (Cidadania) tem sido citado para disputar pelo MDB a prefeitura de Porto Alegre, em 2020. Bem avaliado como deputado, revelou-se gestor aplicado e eficiente como ministro.

O presidente do INSS, Renato Vieira, confirmou que há 3 milhões de processos com indícios de fraude no órgão, mas o INSS só consegue analisar 150 mil por ano. Nesse ritmo, o pente fino só acaba em 2040.

Na CPI de Brumadinho, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) adotou o bordão: “O depoente teve uma atitude zânia”. E emenda: “Você sabe o que é zânia?” Algum gaiato respondeu: “Consulta o dicionário”.

O partido Cidadania indicou o deputado Alex Manente (SP) para a comissão especial da reforma da Previdência na Câmara. “Previdência que custa mais que saúde, segurança e educação juntas”, diz Manente.

A estridente deputada Erika Kokay (PT-DF) faz silêncio constrangedor sobre sua condição de ré, na Justiça Federal, acusada de ter um “Queiroz” para chamar de seu. O indivíduo tomava parte do salário da assessoria para depositar na conta da deputada. Esses petistas…

A Câmara aprovou dois projetos de Célio Studart (PV-CE) sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA): um dá prioridade à tramitação de processos judiciais, o outro cria a carteira de identificação dos autistas.

…se feriado segunda ou sexta engorda o fim de semana de todos, quando cai na quarta, como na próxima, garante uma semana de folga para os políticos.