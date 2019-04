Senado derrota o lobby das empresas aéreas

O milionário lobby das companhias aéreas sofreu um revés, nesta quinta (25), com a aprovação do texto final da lei inspirada na MP 863, permitindo 100% de capital estrangeiro no setor. O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), relator da MP, mandou bem: em seu parecer, aprovado na Comissão Mista, ele restabeleceu o direito de cada passageiro levar mala de até 23kg sem acréscimo de preço. Agora, o PLV (Projeto de Lei de Conversão) será votado na Câmara e Senado.

Conluio derrotado

A nova redação do PLV levou à loucura os lobistas das aéreas e os amigos da Anac, “agência reguladora” do setor, que protestou em nota.

Enrolando trouxas

Ao fixar cobrança de malas, a serviço das empresas, a Anac prometeu queda no valor das passagens. Era mentira para enrolar trouxas.

Lobby poderoso

O Senado anulou a resolução da Anac, mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, engavetou o projeto desde de dezembro de 2016.

Histórico suspeito

Anac tem longo histórico de decisões que favorecem exploração. A mais recente autoriza as empresas a cobrar pela marcação de assento.

Irmã dá pista da rejeição de Guedes ao Sistema S

A federação de escolas particulares (Fenep), que inclui universidades, abriu guerra contra o Sistema S, alegando “concorrência desleal” de entidades como Sesi, Senai, Sesc e Senac em ações no Tribunal de Contas da União e junto aos 27 ministérios públicos estaduais. “Caiu a ficha!”, ironizou um ministro do TCU, ao lembrar a ameaça de Paulo Guedes (Economia) de “meter a faca” no Sistema S: a irmã dele, Elizabeth Guedes, é uma das líderes dessa guerra contra o Sistema S.

Mistério desvendado

Irmã de Paulo Guedes, Elizabeth é presidente da Associação das Universidades Particulares (Anup) e uma líder da guerra ao Sistema S.

Expertise é outra

Cursos do Sistema S são gratuitos ou quase isso, qualificando mão de obra na indústria, comércio etc. Nada a ver com o ensino privado.

Vulnerabilidade social

O Sistema S, que é sustentado por empresas privadas, atende também pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Evolução ideológica

Após 15 anos no PCdoB e 5 no PSB, o deputado Marcelo Ramos (AM), presidente da comissão especial da reforma da Previdência, está agora filiado ao PR. Ele conta que evoluiu: “Só o capitalismo distribui riqueza”.

Fui!

A ex-senadora Marina Silva esteve na Câmara para debater o papel do índio na preservação do meio ambiente. Mas apenas fez fotos com índios e vazou dez minutos após o início das enfadonhas palestras.

Sob pressão

Na Apex Brasil, funcionários articulam reclamações em massa contra a diretora de negócios, Letícia Catelani. Ela tem a fama de haver derrubado dois ex-presidentes da agência de promoção à exportação.

José Sarney, 89

O ex-presidente José Sarney celebrou 89 anos, quarta (24), de portas abertas. Recebeu umas duzentas pessoas. Mas ele festejou mais a recuperação de d. Marly, que andou acamada e agora está ótima.

Como é viver no céu

Senadores ganham muito bem, custam R$ 210 mil por mês ao País, mas ainda assim recebem auxílio moradia. Cada um embolsa R$ 5,5 mil por mês. Outros 58 optaram por espaçosos apartamentos funcionais.

Tutti buona gente

Preso por agredir uma jovem, Domingo Sávio Lacerda ainda assessora a bancada do PT na Câmara, sobrinho de Wilmar Lacerda, ex-suplente de senador denunciado por pedofilia. Deputadas barulhentas do PT, como Maria do Rosário (RS), fazem obsequioso silêncio sobre o caso.

Unha e carne

Os presidentes Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, da Câmara, mostram estar afinados na defesa da reforma da Previdência e citaram o mesmo exemplo, a Argentina, como o futuro que nos aguarda sem a reforma.

Modernizando a gastança

A Câmara dos Deputados gastou R$ 6,45 milhões “equipamentos para a infraestrutura de acesso ao sistema Pauta Eletrônica”, que é usado pelos parlamentares nas comissões, para um período de 54 meses.

Pensando bem…

… depois da gritaria na CCJ, que venha o escândalo da oposição na comissão especial da reforma da Previdência.