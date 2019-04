Ricardo Amorim no ES

O economista Ricardo Amorim é um dos palestrantes confirmados na 18ª Conescap, maior evento para empresários do setor de serviços do país, que terá como anfitrião o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Espírito Santo. O encontro acontece entre os dias 13 e 15 de novembro, no Carapina Centro de Eventos, na Serra. Eleito pela Revista Forbes um dos 100 brasileiros mais influentes do Brasil, sendo o único palestrante brasileiro entre os melhores do site britânico Speakers Corner, Amorim vai falar sobre “Transformação digital: como tornar seu negócio mais sólido, acelerar seu crescimento e aumentar sua rentabilidade”, no dia 14 de novembro.

‘que marravilha’

Com seu sotaque francês e o jargão inconfundível (“Que marravilha”), o chef Claude Troisgros é presença confirmada no Praia Gourmet, que neste ano terá o tema Cozinha Afetiva, em homenagem ao Dia das Mães, no shopping Praia da Costa, entre os dias 9 e 12 de maio. O chef ensinará a fazer um risoto inspirado em uma receita de sua avó, grande responsável por sua paixão pela gastronomia.

Estadual de vela oceânica

Amanhã, os velejadores do Iate Clube da Classe Oceano irão para o mar disputar a primeira etapa do Campeonato Estadual de Vela Oceânica. A previsão é que mais de dez veleiros estejam na raia para disputar a competição, que tem largada prevista às 12 horas, em Camburi, na capital.

Clássicos sobre rodas

O Galpão 815, em Santa Lúcia, Vitória, vai sediar a 1ª Exposição de Carros Antigos, que acontecerá no próximo dia 4. Com entrada franca, o evento receberá modelos clássicos que marcaram época: Puma, Mercedes, Gordine, Fusca Conversível, Miura, Corcel e muitos outros.

Sunset com feras

A Sandes Náutica Marine, no Canal de Camburi, realiza a festa ‘Luxury Sunset’, amanhã, a partir das 16h. Quem vai comandar as picapes são os DJs Jess Benevides, Mark Dias, Noname e Ahi. E domingo tem mais sunset por lá, dessa vez com o cantor sertanejo Rômulo Aranttes, a partir das 16h.

quem vem…

A programação oficial do Santa Jazz, o melhor festival de bossa e jazz do estado, ainda não está oficializada, mas pelo menos duas atrações brasileiras estão certas: João Bosco e Leila Pinheiro. Leila, aliás, deverá tocar acompanhada por músicos do estado. Mas essa já é uma história para ser contada outro dia…

CURTAS

Arquitetas em Copenhagen. As profissionais Tatiana Pradal, Ana Paula Pagotto, Emília Lopes e Daniela Caser viajam amanhã para conhecer a capital da Dinamarca, Copenhagen, e ficam por lá até 4 de maio, a convite dos empresários de móveis personalizados e estofados Romanzza, Álisson Palma e Leandro Velcir. Faz parte da programação da viagem visitas em diversos pontos com interesse arquitetônico como Museu Nacional Histórico, o castelo de Frederiksborg e castelo Kronborg, famoso por ter hospedado Shakespeare quando escreveu sua obra Hamlet.

Massagem no calor. Até parece que São Pedro mandou prorrogar o verão! Com as temperaturas altas, a irritação aumenta, o que pode causar desequilíbrios na pressão arterial e na própria circulação do corpo. Mas além do ar condicionado e das garrafinhas de água, a drenagem linfática é uma ótima aliada para melhorar o bem-estar do corpo e da mente, avisa o terapeuta corporal Gustavo Brandão.

Búzios em duas rodas. O casal harleyro Fernanda e George Viana organizam neste final de semana mais um passeio “Bate & Fica”, com cerca de 20 harleyros capixabas. O grupo parte de Vitória amanhã com destino a Búzios, Rio de Janeiro, onde passa o feriado.