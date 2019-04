Laís Nunes reuniu sua trupe de amigas, no último sábado, no Baco Restaurante para comemorar em grande estilo seu aniversário. O que não faltou foi animação na comemoração que começou com almoço e se estendeu até a noite.

Danos cerebrais

Uma pesquisa realizada pela Universidade de Nova York constatou que pessoas que sofrem com danos cerebrais, especialmente no córtex pré-frontal, tendem a ser menos cooperativas e mais egoístas.

Férias em família

Danielle Cenerini, acompanhada do filho Enrico, afivelou as malas e seguiu rumo a Gramado para curtir as delícias gastronômicas e o friozinho da super aconchegante cidade gaúcha.

Cidade flutuante

A Organização das Nações Unidas (ONU) revelou um projeto inovador para os próximos dez anos: cidades sustentáveis e flutuantes em meio aos mares. Os idealizadores do projeto afirmam que as cidades serão capazes de viver em harmonia com o ecossistema oceânico.

Coração impresso

Cientistas israelenses produziram, através de tecidos humanos, um coração em miniatura. A produção foi feita por meio de uma impressora 3D. Os cientistas esperam em até 10 anos produzir corações em tamanhos semelhantes aos humanos.

Niver

Angelina Ramos comemorou ontem o aniversário da neta Fernanda, que fez 7 anos. Vovó coruja, ela fez questão de declarar seu amor pela pequena com uma linda homenagem nas redes sociais.

O melhor amigo

do homem

Arqueólogos de Copenhagen, na Dinamarca, publicaram um estudo que mostrou que humanos e cães já tinham relações amigáveis há mais de 14 mil anos. Naquele período, os cães já auxiliavam os humanos na caça.

Viagem

O médico anestesiologista Felipe Ramos está aproveitando suas férias fazendo um tour pela Europa. O roteiro incluiu uma parada na Itália para curtir entre amigos.

Frase

Calma, tudo passa. Nem que seja por cima de você, mas passa.