Acontece: Quer vinho? Venha!

José Lino Sepulcri, presidente da Fecomércio-ES, é o anfitrião do Vitória ExpoVinhos 2019 – 11º Salão Internacional de Vinho, que será realizado em Vitória, nos dias 22 e 23 de maio. Considerado um dos mais importantes eventos de vinho do país, o ExpoVinhos reúne empresários e empreendedores com foco neste mercado e também os apreciadores da bebida. Será também uma oportunidade para aprender mais sobre o vinho e fazer bons negócios.

Gravação do samba

A casa temática mais badalada da Grande Vitória – o Embrazado Vix – foi o local escolhido para a gravação do DVD Junto&Misturado, do SambAdm e Samba Júnior. O evento será realizado no dia 27 de abril, sábado, a partir das 19h, e terá muito pagode e samba para a galera cantar e curtir a noite da melhor forma.

Abriu e lotou

Foi um sucesso a abertura do Canto Due, novo empreendimento de Leonardo Freitas e Carlinhos Meneghel, a dupla que transformou o Canto do Vinho num dos locais mais badalados da capital. A proposta do Due, na Praia do Cant, é juntar o clima dos bares da Praia do Canto, com cervejas e tira-gosto, com a opção de pratos mais elaborados e uma boa carta de vinhos.

Mulheres do amanhã

Acontece amanhã, no Teatro Universitário (da Ufes), às 8h, o “1º Encontro Mulheres do Amanhã”, com palestra gratuita da professora Maria Flávia Bastos, que vai falar sobre “Educação e Empreendedorismo Social”. O evento marca o lançamento do “Concurso Cultural Mulheres do Amanhã”, iniciativa da Liga de Marketing e da ArcelorMittal. O encontro vai premiar mulheres que deram o primeiro passo em busca de soluções para os desafios de suas comunidades, sociedade e setor privado. As inscrições são gratuitas e acontecem de 25 de abril a 31 de maio.

Exemplo de superação

Em Vitória, o “Concerto para João” poderá ser assistido entre 17 e 19 de maio, no Teatro da Universitário (da Ufes), por meio do Circuito Cultural Unimed. O exemplo de talento, genialidade e superação de João Carlos Martins inspira o espetáculo teatral, com direção de Cassio Scapin, que também protagoniza a montagem, e texto de Sérgio Roveri. Ao final de cada apresentação, o maestro subirá ao palco para uma breve participação especial.

Tranquilidade…

Quem esteve passeando por Guarapari no final de semana prolongado notou: sobrou espaço e faltaram turistas, principalmente em praias badaladas, como Peracanga e Bacotia. Pode ter sido por conta do próximo feriado, porque não falta quem planeje emendar a folga até quarta-feira, Dia do Trabalhador. Mas que muita gente estranhou, estranhou…

CURTAS

Mesa redonda. Wellington Guidoni, gerente de manutenção da ArcelorMittal Tubarão; Jairo Botassi, gerente de projetos de construção da Vale; e Antônio Falcão, presidente da Câmara Setorial das Indústrias de Base e Construção são alguns nomes confirmados para o evento de lançamento das feiras Mec Show 2019 e Expo Construções, que será realizado nesta sexta-feira. Os gestores participam de uma mesa redonda sobre os investimentos e oportunidades de negócios no Espírito Santo.

Obra social. Eduarda Buaiz comemora os resultados do curso de culinária infantil mestre Kukinha, edição especial Páscoa, realizado no último fim de semana. A garotada que se divertiu na cozinha contribuiu com a obra social Gabriel Delanne, em Cariacica. Ao todo, mais de 75kg de leite em pó foram arrecadados durante as inscrições e entregues à instituição.

Maio Amarelo. A campanha Maio Amarelo no Espírito Santo será lançada amanhã, no Palácio Anchieta. O grupo Águia Branca será um dos apoiadores do evento, que contará com a presença de autoridades nacionais do setor e do presidente do grupo, Renan Chieppe.