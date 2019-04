O mês de abril marca o início da nova turnê do grupo Los Hermanos. Após quase quatro anos distante dos palcos, a banda volta com lotação máxima nas cidades por onde passa. Salvador, Recife, Fortaleza e João Pessoa já marcaram o calendário do grupo, e ainda faltam Belo Horizonte e Brasília antes do show na capital capixaba, no dia 30 de abril, a partir das 19h, na Área Verde do Álvares Cabral. O grupo, que deu partida na turnê após o Lollapalooza Argentina, em Buenos Aires, irá se apresentar em 11 cidades brasileiras, entre abril e maio. Vale ressaltar que a última passagem de Bruno Medina, Marcelo Camelo, Rodrigo Amarante e Rodrigo Barba pelo Espírito Santo foi em 2012. E para abrir com chave de ouro a banda lançou – após 14 anos -, a música inédita “Corre Corre”, que já é sucesso e está disponível em todas as plataformas digitais. Ingressos: R$ 90 (front-stage – 2º lote/meia-entrada); R$ 160 (espaço lounge – 2º lote/meia-entrada). Venda on-line.

Vá Lá

Local: Área Verde do Álvares Cabral (na avenida Marechal Mascarenhas de Morais – 2100 – Bento Ferreira – Vitória/ES)

Data: 30 de abril, terça-feira

Horário: a partir das 19h

Na festa da Penha

A Oses (Orquestra Sinfônica do Espírito Santo) se apresenta na maior celebração religiosa do Espírito Santo: a Festa da Penha, no dia 24 de abril, às 20 horas, no Teatro Glória (avenida Jerônimo Monteiro – Centro, Vitória). O concerto conta com obras de Nunes Garcia, Vivaldi, Chadwick, Battmann e participações especiais da solista Priscila Aquino e do Coro Sinfônico da Fames (Faculdade de Música do Espírito Santo), sob a regência do maestro Helder Trefzger. Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$ 6 (conveniados e comerciantes).

Páscoa

Ajuda para a cultura

Quem puder ajudar, o Centro Cultural Eliziário Rangel, na Serra, pede doações até 05 de junho para a compra e instalação de equipamentos de iluminação que foram furtados na madrugada do último dia 11. A campanha de financiamento coletivo “Luzes para o Eliziário” tem a meta de arrecadar R$ 40 mil, com valores de doações entre R$ 20 e R$ 5 mil ou mais. Os apoiadores podem escolher recompensas como ingressos, camisetas, ecobags e até uma apresentação exclusiva de um espetáculo teatral. Para contribuir, acesse o endereço https://www.catarse.me/luzesparaoeliziario.