Quase 90% do País não sofrem com a violência

Ao contrário do divulgado e as redes sociais fazem parecer, a violência não tomou conta do País: 87,6% dos brasileiros dizem não terem sido vítimas de qualquer tipo de violência nos últimos 12 meses, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas. A sensação de medo, diz a pesquisa, é maior no Sudeste, onde os crimes dominam o noticiário, mas a região é a segunda menos violenta, atrás da região Sul.

Medo sob controle

O maior receio para 66,2% é ser assaltado, mas mais da metade dos entrevistados (51,2%) não deixam de fazer nada por medo da violência.

Evento único

Entre os que responderam ter sido vítima da violência nos últimos 12 meses, 43,8% afirmaram que foram alvo de bandidos uma vez.

Senso comum

Noite e madrugada são os períodos mais propícios para serem alvo de bandidos para 62% e 16,9% dos brasileiros. Mas 6,8% não têm medo.

Metodologia

A Paraná Pesquisas ouviu 2.080 pessoas em 26 estados e DF entre os dias 5 e 9 de abril. A margem de erro é de 2% para mais ou menos.

Tirano mandou buscar senador que pagou mico

Foi bem mais constrangedor do que se supõe o papelão do senador Telmário Mota (Pros-RR), que foi a Caracas para posou para fotos fazendo reverências ao ditador da Venezuela Nicolás Maduro. O tirano, que persegue e prende opositores e cala a imprensa, mandou buscar o Telmário em seu avião. O passeio do senador foi ignorado pelo Brasil, que, ao lado de dezenas de países, considera Maduro um “usurpador”.

Pátria vem primeiro

Telmário tentou arrastar outros senadores à presepada, mas acharam que não seria correto fazer esse movimento contra a posição do Brasil.

Diplomacia longe

A embaixada do Brasil em Caracas, chefiada por um diplomata que é encarregado de negócios, não participou desse insulto ao Brasil.

Tudo na mesma

Apesar da lorota contada para justificar o mico, a fronteira continua fechada no lado venezuelano por ordem do ditador Maduro.

Melhor do que parece

O desempenho de Jair Bolsonaro é muito melhor do que apontam Datafolha et caterva, segundo avalia o especialista Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisa. Ela faz esse monitoramento desde 1º de janeiro.

Choque de realidade

A deputada Erika Kokay (PT-DF) diz que chegou às 4h40 na Câmara, na luta por vaga sob o holofote da CCJ. Pôde sentir a rotina de milhões de trabalhadores que a reforma da Previdência beneficia, excluindo privilégios de figuras como ela, que ganha salário mensal de R$ 33,7 mil

Notícias do serpentário

Faz a delícia do serpentário a sigla da nova Divisão de Estados Unidos do Ministério das Relações Exteriores: Chama-se Dieu (Deus, em francês). Até parece homenagem ao parceiro preferencial do Brasil.

Propaganda gratuita

Garoto propaganda dos bons, e de graça, o ministro Alexandre de Moraes (STF) faz por merecer uma assinatura da Crusoé, revista que censurou. A publicação ganhou uma dimensão que não esperava.

Gesto eleitoral

Ministros do STF acharam “eleitoral” o ofício de Raquel Dodge tentando arquivar o inquérito sobre fake news. Em campanha pela recondução, a procuradora geral marcou posição e foi simpática ao eleitorado.

Bye bye Sampa

O número de paulistanos em busca de emprego público fora da capital cresce sem parar. Segundo a Gran Cursos, há mais de 22 mil inscritos para vagas em Campinas, Embu das Artes e Campo Grande (MS).

Escoteiros não são

Eles não são exatamente reconhecidos por defender os ideais do inglês Robert Baden-Powell, fundador do Movimento Escoteiro, mas deputados e senadores lançaram a frente mista de apoio ao escotismo.

Queima de arquivo

Foi encontrado morto em um quarto de hotel o empregado que fugiu quando a PF apreendeu em Presidente Prudente um helicóptero de Brasília cheio de cocaína (500kg). É a máfia do narcotráfico em ação.

Pensando bem…

…a oposição se chama de mentirosa ao dizer que o governo “não tem votos para aprovar a reforma”, mas manobra para impedir a votação.