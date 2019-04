Palmito legal

Com o aumento da demanda por palmito no período da Semana Santa, o Idaf (Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo) alerta os consumidores quanto à importância de checar a procedência dos produtos comercializados. O instituto e o Batalhão da Polícia Militar Ambiental têm realizado fiscalização intensiva em todo o estado de modo que o capixaba somente tenha acesso a produtos com procedência legal, garantindo a conservação da biodiversidade e respeitando as tradições culturais. Para saber a procedência, basta solicitar que o comerciante apresente os documentos exigidos para cada espécie.

Corpus usa redes sociais para conscientizar

A Corpus Saneamento e Obras está explorando a audiência das redes sociais para dar importantes dicas de preservação, sustentabilidade e respeito ao próximo. Entre elas, uma lição importante para ser aplicada no dia a dia: resíduos como seringas e agulhas não devem ser descartados no lixo comum, pois isso aumenta o risco de contaminação e proliferação de doenças. O ideal é colocar seringas e agulhas dentro de garrafas pets e levar ao posto de saúde mais próximo, para que sejam recolhidos de forma adequada.

Ajuda para deixar a praia limpa

No próximo dia 04 de maio, o Iate Clube realiza mais uma edição do Eco Ices, evento em que envolve diversas famílias para fazer a retirada de lixo das praias ao redor do clube. O desafio deste ano é retirar pelo menos uma tonelada de lixo e ajudar a promover a conscientização das pessoas para não jogarem lixo nas praias. Mais de três toneladas já foram recolhidas em outras edições do Eco Ices.