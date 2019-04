‘Game of Thrones’ prepara o tabuleiro em episódio sobre família e reencontros

“Game of Thrones” sempre foi uma série cheia de núcleos e personagens. Isso, inclusive, fazia muitos fãs ficarem perdidos entre quem eram os Martell, Tyrell e várias outras famílias importantes. Com o passar do tempo – e especialmente nesta última temporada – vários núcleos se uniram e tramas foram afuniladas como nunca.

“Winterfell”, episódio de estreia da última temporada, começa com dois temas: reencontros e família.

A volta de Jon Snow a Winterfell, trazendo a tiracolo Daenerys e seus dragões, não agrada Sansa e vários outros cidadãos do Norte. A Lady de Winterfell já sofreu muito em sua vida – pelas mãos de homens e mulheres – e sua atitude reflete um amadurecimento há muito esperado.

Houve também outros reencontros icônicos. Como o momento em que Jon e Arya contracenam pela primeira vez desde que se despediram na primeira temporada. Já Sansa revê Tyrion e a conversa entre os dois enfatiza o quanto o personagem de Peter Dinklage ficou limitado nas temporadas recentes. O fato de Sansa já perceber que Cersei mentiu em seu acordo revela o quanto o caçula pode ter acreditado cegamente na irmã.

E já que o assunto é família, ainda sem saber de sua origem, Jon Snow monta um dragão pela primeira vez, o que já deixa claro que o personagem terá que decidir se quer ser um Targaryen ou um Stark.