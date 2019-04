João Leão, que com muita dedicação e empenho comanda a Palhoça do Açaí ao lado da sua família.

Notre-Dame

A catedral mais famosa do mundo ardeu em chamas na última segunda-feira. De acordo com as autoridades parisienses, ainda são desconhecidas as causas do incêndio que atingiu o monumento arquitetônico gótico de mais de 850 anos. A Catedral de Notre-Dame é um dos monumentos mais visitados da Europa.

Amor multiplicado

O casal Roberta Dias de Almeida e Diego de Almeida está radiante com a chegada da herdeira Eduarda. Motivo de muita alegria para toda a família, a pequena tem recebido inúmeras demonstrações de carinho e mimos.

Refrigerante em excesso

Em uma pesquisa feita na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, confirmou-se o resultado do consumo excessivo de refrigerantes em diversos países do mundo. O Brasil figura no top 10 desse ranking, tendo consumo médio de 114,6 litros per capita.

Ameaça à Saúde

Candida Auris é o nome do fungo que vem causando sérios problemas ao redor do mundo. Descoberto em 2009, o fungo apresenta grande resistência a remédios e quando instalado no organismo, o índice de mortalidade chega à 59%.

Civil

Foi lindo e emocionante o casamento civil de Veridiana Meneguetti e Joao Luiz Quagliato. A charmosa cerimônia – de muito bom gosto – aconteceu na residência da noiva e reuniu familiares, amigos e padrinhos do casal. O casamento religioso será em breve e promete marcar o calendário social dos convidados.

Idea

Inaugurou no último domingo o Instituto de Desenvolvimento do Espectro Autista (Idea), em Maringá, que irá oferecer atendimentos individuais e coletivos para autistas. Na foto, o casal e sócios idealizadores Angélica e Ricardo Ratti com o filho Ricardinho.

FRASE

E se a vida se tornar uma barra, que seja de chocolate!