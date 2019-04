Acontece: Atravessando a ponte

Durante anos, a turma de Vila Velha só encontrava vida noturna nos bares e restaurantes de Vitória. Mas a situação está mudando… e são os moradores da capital que começam a frequentar os novos bares do município canela-verde. A rua 15 de Novembro, na Praia da Costa, virou point da badalação, com várias opções de cervejarias, bares, lanchonetes e restaurantes. O bairro Parque das Castanheiras também está cheio de charme, com vários espaços gastronômicos. O problema ainda é o horário das casas, já que todas fecham muito cedo.

Exageros

Não há dúvida nenhuma sobre a qualidade do Santa Jazz, o festival de blues, jazz e bossa nova de Santa Teresa. Mas os hotéis e pousadas da cidade estão indo com muita sede no bolso dos amantes da boa música. Tem pousada cobrando R$ 1.200 por duas diárias. E nem estamos falando dos locais mais sofisticados da cidade. Tá puxado…

Road show

Os capixabas que estão à procura de uma franquia segura e rentável não devem perder a oportunidade de conferir a primeira edição do Road Show Franquias de Valor, no shopping Praia da Costa, em Vila Velha. O evento acontece amanhã, gratuitamente, com o tema “Entendendo sobre Franquia para Começar Bem”. A especialista do setor Gracinha Pinheiro fornecerá dicas e instruções fundamentais para ser um franqueado.

Culinária brasileira

Diretor do Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo e um dos maiores estudiosos da gastronomia brasileira, o sociólogo Carlos Alberto Dória é a próxima atração do Let’s Talk, que acontece na Galeria 027, no shopping Vila Velha, hoje, a partir das 19h30. O bate-papo será mediado pela chef Cinthia Paixão. Uma oportunidade e tanto para conhecer os estudos dele sobre a formação do jeito de comer do brasileiro.

Conscientização

O músico capixaba Douglas Lopes se prepara para lançar o clipe “Livre pra Viver”, em prol da preservação das tartarugas marinhas. A música autoral tem como objeto alertar a população para a importância da conservação do meio ambiente. O som já está disponível em todas as plataformas digitais.

Com danilo

A bossa nova é a cara do Brasil. E a Camerata Sesi não poderia escolher gênero melhor para abrir a “Série CamerataPop” nesta temporada de 2019. Comemorando os 60 anos do movimento musical mais influente da história da MPB, Danilo Caymmi junta-se aos músicos capixabas e canta Tom Jobim, hoje, às 20h, no Teatro Sesc Glória, em Vitória.

Curtas

Coquetel de lançamento. Ana Luiza Azevedo e Getulio Gomes de Azevedo receberam convidados na última semana para o lançamento da coleção outono/inverno 2019, nas Óticas Paris da Aleixo Netto, na Praia do Canto, em Vitória. Durante o evento, a especialista em análise facial Bruna Moraes esteve na loja para dar consultoria de visagismo e ajudar na escolha correta dos óculos de sol e de grau para cada formato de rosto. Tereza Aragão assinou o delicioso cardápio da noite e a decoração ficou por conta de Mari Paraíso.

Noite de sucessos. Uma nova edição da noite exclusiva com serviço all inclusive no Steffen Centro de Eventos já está confirmada! No dia 1º de junho, sábado, o espaço recebe um tributo à banda sueca Abba e ao rei do rock, Elvis Presley. A trilha sonora será acompanhada do tradicional buffet da casa com pratos da culinária oriental, mexicana, árabe e de boteco.

Ainda no Steffen. O chef João Carlos Butske de Nova Venécia, sócio da Padaria Salute e especialista em produção de pães de fermentação natural, participará da 5ª edição da Feinbares, (Feira de Bares, Restaurantes, Padarias e Similares), no Steffen Centro de Eventos, de 7 a 8 de maio.

*Viviane Anselmé é jornalista e apresentadora do programa Acontece da TV Capixaba/Band