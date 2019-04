Canguru no Metro: Faça ser divertido!

“Ser mãe será o trabalho mais importante que você fará na vida. Então, faça ser divertido.” A fala da educadora inglesa Lorraine Thomas é a inspiração para o Seminário Internacional de Mães 2019, que chega a sua 5ª edição como o maior evento de maternidade do país. Ao longo do dia 4 de maio, cerca de 1.000 mulheres vão se reunir, em São Paulo, para refletir juntas sobre como criar filhos sem perder a própria identidade e, principalmente, como transformar a missão numa tarefa leve, que traz prazer e realização e não angustia.

Segundo Lorraine, que esteve no Brasil no ano passado como palestrante do evento, se a mãe se sente bem, o filho também se sentirá. Assim, exercer a maternidade de forma “divertida e bem humorada” é fundamental para o bem-estar de toda a família. Ela dá três dicas para as mulheres que têm filhos construírem essa habilidade:

Pense positivo e aja.

Fale sobre coisas boas, não sobre culpas. Identifique o que faz você se sentir culpada. Decida o que fazer.

Dê adeus à culpa.

Reforce sentimentos positivos. Seja positiva em relação ao tempo que fica longe do seu filho.

Relacione-se com seu filho.

Seja tão boa quanto pode ser. Eleve sua nota de mãe tranquila. Diga ao seu filho o que você ama nele.

Augusto Cury na programação de 2019

Considerado um dos autores mais lidos no país, o psiquiatra Augusto Cury será um dos palestrantes do 5º Seminário Internacional de Mães com a missão de ajudar as mães a exercer a maternidade de forma mais prazerosa. Sua palestra “Mães inteligentes, relações saudáveis” vai encerrar o evento, que será realizado no hotel Maksoud Plaza. Para conferir a programação completa e fazer inscrições, acesse o site www.seminariodemaes.com.br. O evento conta com o apoio do Metro Jornal.

Nota da colunista: participei de todas as edições anteriores deste evento, duas vezes na plateia e duas vezes em cima do palco, no papel de moderadora (que repito neste ano). Mãe de dois meninos, um de 15 anos e outro de 10, eu recomendo. É uma jornada de aprendizado sempre emocionante. Filho tem manual, sim. Mas precisamos de ajuda para fazer a interpretação de texto.

