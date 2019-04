POA+RS: Um parque pela orla

Ganha força na prefeitura a ideia de aproveitar a possibilidade de concessão dos parques de Porto Alegre para que a orla do Guaíba seja concluída. Com o trecho 1 pronto e o trecho 3 projetado, o hiato é o trecho 2 – da Rótula das Cuias ao arroio Dilúvio. O secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Maurício Fernandes, vê com bons olhos a possibilidade do trecho ser incorporado à concessão do parque Marinha do Brasil.

Anfiteatro. Um dos atrativos seria o anfiteatro Pôr do Sol. Com uso abaixo do possível, a área poderia ser recuperada e gerar renda ao concessionário. Do ponto de vista da população, é importante que o edital deixe claro a necessidade de shows abertos ao público em geral.

Marinha. Para lucrar com o Marinha, o concessionário exploraria os estacionamentos (atualmente dominados pelos flanelinhas), alimentação e bebidas dentro do parque. Uma ideias é recuperar o Jardim das Esculturas (tema de uma das primeiras colunas POA+RS) em uma área dedicada à cultura dentro do parque.

Edital. Vai ter mais Jaime Lerner em Porto Alegre. O edital para o trecho 3 será publicado hoje com projeto do arquiteto paranaense, responsável também pelo trecho 1.

Votos 1. O líder do governo Eduardo Leite, Frederico Antunes (Progressistas) está confiante em ter os votos suficientes para aprovar a PEC do Plebiscito. São necessários 33 votos em dois turnos. Se confirmar será também uma vitória da articulação do governador Eduardo Leite. Na gestão passada, José Ivo Sartori tentou – e não conseguiu – retirar a obrigatoriedade da consulta popular para a venda de estatais.

Votos 2. Mesmo com o otimismo do seu líder Mauro Pinheiro (Rede), o prefeito Nelson Marchezan Júnior faz movimentos para garantir também o apoio de parte da bancada do PT na mudança da planta de valores do IPTU. Mesmo indigesto, quem pensa em administrar Porto Alegre no futuro deveria pensar melhor antes de votar não.

*André Machado é jornalista formado na PUCRS. É apresentador do “90 Minutos”, na Rádio Bandeirantes, comentarista do “Band Cidade”, na Band TV, e participa diariamente do BandNews TV com notícias do Rio Grande do Sul para todo o país.