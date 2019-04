Preview: Marcos de transformação

O que fez o educador cético – que rejeitou a princípio fenômenos como as mesas giratórias – mudar de vida e de nome, aos 53 anos, para dar voz aos espíritos? O que o transformou no principal divulgador e fiscal do movimento e o fez enfrentar adversários da imprensa, da igreja e das ciências, ao longo de mais de uma década de trabalho duro e incessante? As respostas para essas perguntas estão nas telas do cinema, no filme “Kardec – A história por trás do nome”, de Wagner de Assis, que reconstituiu os principais marcos da transformação do professor Hippolyte Léon Denizard Rivail em Allan Kardec.

O longa é baseado na biografia escrita por Marcel Souto Maior, com o título “Kardec – a biografia”. O filme chega aos cinemas no dia 16 de maio. A cinebiografia conta com o talento de Sandra Corveloni, Guilherme Piva, Genézio de Barros, Guida Vianna, Julia Konrad e Dalton Vigh. O livro que originou o filme está à venda na internet, na Amazon , e custa R$ 32,90. O livro de Marcel é recheado de informações, rico e brilhantemente escrito por um pesquisador extraordinário, tal qual foi Kardec. Vale ir aos cinemas e ler o livro, não necessariamente nesta ordem.

De segunda a segunda: Boa comida com vista para o mar

Muito além de uma marina para os amantes do jet ski, a Sandes Náutica Marine, no canal de Camburi, também é uma opção para quem quer aliar uma vista privilegiada com a boa gastronomia. É que o local também possui um restaurante, que funciona de segunda a segunda, a partir das 10h, com três chefs que comandam um cardápio variado. As opções vão desde entradas como camarão VG empanado, casquinha de siri, porção de gorjão de peixe, bolinho de bacalhau, pasteis e até empanadas argentinas. Como prato principal, há risotos e massas, além de pratos especiais que servem duas pessoas, como o camarão no coco, o peroá especial com camarão e as moquecas, que servem três pessoas.

O local possui espaço interno com ar-condicionado, mezanino, além de deque externo. Endereço: rua Thereza Zononi Caser, 221, Pontal de Camburi, Vitória. Tel: (27) 3225-6006 / 981128995

Em Vitória: Danilo Caymmi canta bossa

A Camerata Sesi/ES se une a Danilo Caymmi para homenagear um dos maiores movimentos da música popular brasileira: a bossa nova. O espetáculo acontece amanhã, às 20 horas. O repertório, que passeia por clássicos como “Ela é carioca”, “Água de beber”, “Bonita” e “Por causa de você”, promete recriar essa sinergia com o público do Teatro Glória (avenida Jerônimo Monteiro – Centro, Vitória). A Camerata Sesi/ES chega ao seu 11º ano de atuação, com residência fixa no Espaço Cultural Rui Lima do Nascimento (Teatro do Sesi Jardim da Penha), em Vitória, e tendo à frente como regente e diretor artístico o maestro Leonardo David. A jovem orquestra capixaba se notabiliza tanto pela execução de obras clássica quanto pela ousadia e inovação em promover fusões com gêneros da música popular. Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$ 6 (comerciantes e conveniados).

Páscoa: Para celebrar

O Outback Steakhouse uniu sua sobremesa Chocolate Thunder From Down Under ao chocolate mais esperado da época. Trata-se do ovo de Páscoa Chokkie, ovo de chocolate recheado com a receita original do brownie do restaurante. Inspirada na icônica sobremesa Chocolate. O ovo tem, ainda, com uma embalagem especial, feita para presentear. Disponível em todos os restaurantes.

Fames: Música para a páscoa

A Orquestra Sinfônica da Fames (Faculdade de Música do Espírito Santo) vai celebrar a Páscoa com duas apresentações. Hoje, na Catedral Metropolitana de Vitória, às 19 horas, e na quarta-feira, às 20h, no Centro Cultural Sesc Glória, também na capital. As obras apresentadas serão “As Sete Últimas Palavras de Cristo na Cruz”, do compositor Theodore Dubois e a obra “Aleluia”, de Ralph Manuel. A primeira obra retrata o martírio de Cristo durante a crucificação. A segunda, também de forte apelo dramático, promete emocionar o público, já que se trata de uma composição que dá grande ênfase aos grupos de cantores reunidos no palco, que evoluem em polifonia, criando grande impacto sonoro.