Medicina do Estilo de Vida aposta nos bons hábitos para prevenir e tratar doenças

"Doutor, o que eu faço para não ficar doente? Hum, não sei. Mas, quando adoecer, vem aqui que te dou um remedinho.” Parece piada, mas não é… Apenas direciona o holofote para a prática muito comum da medicina tradicional de tratar sintomas em vez de ir atrás das causas das doenças.

A situação é caótica: a expectativa de vida está aumentando e, em contrapartida, o mundo nunca esteve tão doente. Para completar, os sistemas de saúde beiram o colapso. A boa notícia:

adotar hábitos mais saudáveis reduz em até 80% a incidência de doenças crônicas, entre elas o colesterol alto, a hipertensão, os problemas cardíacos, o diabetes, a obesidade e diversos tipos de câncer.

Este é o foco da Medicina do Estilo de Vida, que busca tratar as causas das doenças e não apenas medicar os sintomas. "Nenhuma outra forma de medicina, medicamento ou intervenção médica oferece resultados semelhantes”, afirma o médico Luiz Fernando Sella, um dos maiores especialistas do Brasil no assunto. E complementa: "Essa nova área da medicina propõe a adoção de hábitos mais saudáveis.

alimentação balanceada

atividade física regular

sono reparador

controle do estresse e

controle do consumo de substâncias tóxicas (como cigarro e álcool)

para prevenir, tratar e algumas vezes reverter doenças crônicas que são causadas por hábitos inadequados”. Sella é certificado em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine (IBLM) e mestre em Saúde Pública na área de Medicina do Estilo de Vida pela Universidade de Loma Linda (EUA).

A nova abordagem pode de revolucionar ou redefinir o sistema de saúde atual: o foco na adoção de hábitos saudáveis para prevenir doenças em vez de deixar as pessoas adoecerem para depois trata-las pode gerar uma economia brutal em gastos de saúde.

"A Medicina do Estilo de Vida tem um poder muito grande, mas, para isso acontecer, precisa ser colocada em prática”, diz Sella.

"O estilo de vida saudável é o remédio mais poderoso que existe. Ele oferece a capacidade de prevenir e tratar a maior quantidade de doenças — sem efeitos colaterais. As pessoas têm essa caixa de remédios dentro de casa: só precisam tomar a medicação.”

E aí: convencido a fazer a sua parte?

