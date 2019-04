Projeto inovador

Uma novidade na área da saúde em Vila Velha. Sempre antenados, o casal de médicos Patrícia e Thanguy Friço, dermatologista e ortopedista, respectivamente, preparam-se para abrir o Espaço Unique, no shopping Vila Velha. O projeto está sendo construído e promete ser o espaço de saúde e beleza mais bacana da cidade. O lugar terá ainda um lounge confortável para eventos. Desejamos muito sucesso!

espaço premium

O backstage se tornou um dos setores mais cobiçados nos shows que acontecem aqui no Espírito Santo. E, no Villa Mix Vitória não será diferente. Neste ano, quem cuidará do espaço será o Ilha Buffet, do empresário Kaedy Azevedo, que promete um local diferenciado, com serviços exclusivos como massagens, maquiagens, drinques e, claro, uma vista privilegiada do palco. Só pra quem pode!

Outlet em vix

Quem não adora uma promoção, né? Por isso, a dica da coluna deste fim de semana é o “I Love Outlet”, que acontece até o dia 13, no Prime Hall, na Praia de Camburi, em Vitória. São 50 expositores e mais de 150 marcas com precinhos ótimos. O evento é gratuito, pet friendly e com programação kids para as mamães aproveitarem com calma o dia de compras. #ficadica.

No teatro

Emílio Dantas, Thelmo Fernandes e Omar Menezes chegam amanhã a Vitória para a apresentação de

“Ele Ainda Está Aqui”, no Teatro da Ufes. A peça abre a temporada da décima edição do Circuito Banestes de Teatro.

AGENDA CHEIA

Paulo Hartung anda colecionando funções desde que deixou o governo do Estado. Além da presidência da Indústria Brasileira de Árvores, ele integra o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Consultivo da Educação do Estado de São Paulo, o Conselho Consultivo do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e se tornou articulista

do jornal O Estado de S. Paulo.

Golfe nas montanhas

Cerca de 30 golfistas capixabas seguem amanhã

rumo a Domingos Martins. É que eles participam do 1º Aberto de Golfe do condomínio Espelho d’Água, em Domingos Martins. Será uma manhã

de torneio com muito contato com natureza, seguido de almoço de confraternização e entrega

das premiações.

passeio náutico

Domingo, Pablo Sandes realiza em sua marina, no canal de Camburi, em Vitória, um passeio náutico de jet ski com destino surpresa para algum lugar da ilha. E a partir das 12h, vai rolar feijoada especial e muita cerveja gelada para fechar o final de semana com chave de ouro.

CURTAS

Inovação médica. O geriatra Alexandre Constantino passa a atender, a partir deste mês, na Praia da Costa, em Vila Velha. Ele investe no modelo colaborativo de coworking para realizar consultas médicas.

A novidade já é tendência nos grandes centros.

Acontece na arte.

Thais Hilal convida para a abertura da mostra “Paisagem, tempo e memória”, de Maurício Parra, no próximo dia 16, na OÁ Galeria, em Vitória. A exposição conta com 53 pinturas a óleo de paisagens produzidas durante residências artísticas na Dinamarca e na Polônia. A série retrata o mesmo lugar ao longo de vários dias, com variações apenas de luz.

Café na manhã. Para comemorar os 25 anos da marca carioca de moda feminina Mercatto e apresentar a coleção de verão 2020 para lojistas, o CEO da grife Ricardo Cohen, o diretor Renato Cohen e a estilista Adriana Jucá estarão no estado no próximo dia 15.

A convite da empresária Joana Pinheiro, eles serão recebidos com café da manhã para o lançamento, que vai acontecer no showroom Estúdio Pinheiro, em Manguinhos.

Solidariedade. Alunos do grupo Multivix, capitaneado pelo diretor executivo Tadeu Penina, arrecadaram mais de oito toneladas de alimentos no “Trote Solidário”, que marca o início das aulas dos calouros nas unidades do estado. Além disso, conseguiram mais de 500 doações de sangue, fraldas e rações para animais.

A arrecadação vai beneficiar 27 instituições.