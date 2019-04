Câmara esconde informações sobre mordomia

A Câmara gasta R$ 2,35 milhões com aluguel de 43 carrões para a mordomia de um grupo de privilegiados deputados e servidores. Mas isso não é tudo. Os gastos totais com esse tipo de regalia com dinheiro público se aproximam dos R$ 20 milhões. A coluna pediu a lista dos beneficiados pela rica mordomia, mas a Câmara se negou a atender a solicitação. Também escondeu gastos milionários com combustíveis.

Segredo suspeito

A Câmara não fornece a lista da mordomia voluntariamente. Deixou claro: quem quiser obtê-la deve recorrer à Lei de Acesso à Informação.

Por isso tanto segredo

Em 2018, a Câmara torrou R$ 16 milhões com a mordomia motorizada. Deputados têm direito a franquia de 200 mil km de “Uber parlamentar”.

Alto escalão

No Senado, todos os parlamentares têm “direito” à mordomia, ao custo de R$ 4 milhões ao ano. Na Câmara, é um privilegio do “alto clero”.

Quem pode

Entre os que abusam da paciência do eleitor estão o presidente da Câmara, membros da Mesa, ouvidor-geral, corregedor e procuradores.

Defesa acha que boato prejudicou Cunha no STF

A defesa de Eduardo Cunha acredita que o boato sobre um acordo de delação, que comprometeria 150 deputados e ministros de tribunais superiores, teve o objetivo de atrapalhar o julgamento da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Como se as gravíssimas denúncias da Lava Jato não justificassem sua permanência na penitenciária. A 2ª Turma do STF decidiu por unanimidade (5×0) mantê-lo trancafiado.

Nada que desabone

O defensor de Cunha, Délio Lins e Silva Jr, disse em nota que o presidiário desconhece fatos que desabonem membros do Judiciário.

Cumprindo pena

Eduardo Cunha foi condenado a 15 anos e 4 meses, mas teve a pena reduzida em dez meses. Está preso há dois anos e meio.

Perdeu

A exemplo de Aldemir Bendini, ex-Petrobras, solto pela 2ª Turma, Cunha queria aguardar em liberdade a decisão da segunda instância.

Maia quer salvo-conduto

Agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anda se queixando pelos cantos das críticas dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Parece exigir “imunidade” para voltar a se dedicar à aprovação da PEC da Previdência, que ele mesmo diz constar de sua “agenda”.

Os titubeantes

O clima entre o governador João Doria e Geraldo Alckmin (e Márcio França, do PSB) está cada vez pior. Ao fazer balanço dos cem dias, na Band, Doria disse que em 35 dias fez o que seu antecessor “adiou, titubeou e ficou com medo de fazer… aquilo que era a sua obrigação”.

Malas para quê?

O compadrio dos malas da Anac com os donos das empresas aéreas tem levado muitos passageiros a usar ao menos duas mudas de roupa, umas sobre as outras, para reduzir o peso da bagagem de mão.

Tudo muito estranho

Rodrigo Maia mantém no fundo da sua gaveta, desde dezembro de 2016, a resolução do Senado que anula a suspeita decisão da Anac que instituiu a cobrança de malas nas empresas aéreas.

Bola fora

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que sediar a Copa América e o Sub-17 “permite ao Brasil estar no mapa do futebol”. Com 5 Copas do Mundo e 5 mundiais sub-20 do Brasil, o que está errado é o mapa.

Sentença raivosa

O humorista Danilo Gentili foi vítima de uma violência inacreditável, na condenação à prisão por ironizar a inominável deputada Maria do Rosário. Nem petistas de carteirinha assinariam sentença tão raivosa.

Repeteco no Senado

Até parece que o senador Marcos do Val (PP-ES) deu um Google, juntou antigas alegações contra Gilmar Mendes, já descartadas por decisões do STF, para fazer outro pedido de impeachment do ministro.

Apoio programático

Ao anunciar o fechamento de questão do partido em favor da reforma da Previdência, o presidente do Novo, João Amoêdo, elogiou o diálogo com o presidente Bolsonaro. “É fundamental no Brasil de hoje”.

Pensando bem…

…há quem sonhe não com os mega-salários de deputados e senadores, mas com suas amplas folgas.