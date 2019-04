Elenco de ‘Game of Thrones’ lista motivos do sucesso e fala sobre o legado da série

Quando uma equipe começa a trabalhar em uma série, não há garantias de que o projeto dará certo. E isso vale até mesmo para “Game of Thrones”! A produção chegou a ter um episódio-piloto nunca lançado e que poderia ter mudado tudo.

Para Liam Cunningham, que faz o papel de Sor Davos, “Game of Thrones” estabeleceu sua trama desde o começo. “Após o destino de Ned Stark, as pessoas só olharam e pensaram ‘o que acabou de acontecer?’. Isso mexeu com as pessoas. Os fãs ficaram genuinamente preocupados. Isso continuou com o Casamento Vermelho e as pessoas começam a pensar ‘quem será o próximo?’”.

“Ninguém sabe o segredo de tanto sucesso. A série não foi feita para ser bem-sucedida e ninguém previu esse fenômeno global”, completa Gwendoline Christie, que faz Brienne de Tarth.

Quando a temporada final acabar, em 19 de maio, não será realmente o fim. Os livros de George R.R. Martin ainda serão lançados e há projetos de seriados derivados. Ainda assim, “Game of Thrones” terá deixado sua marca na TV e um legado único de qualidade técnica e narrativa. “Sempre dizem que a arte é um espelho da sociedade. Ouvi algumas pessoas falando sobre isso recentemente e ‘Game of Thrones’ se tornou sinônimo de poder, desejo pelo poder, desejo pelo controle e paranoia”, completa Cunningham.

A temporada final de “Game of Thrones” estreia neste domingo.