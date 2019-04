Um hipopótamo no ar

Em apenas quatro ações nas avenidas Padre Cacique e Borges de Medeiros, a CEEE retirou 1,2 tonelada de fios clandestinos ou inservíveis. É um hipopótamo pendurado desnecessariamente nos postes de Porto Alegre. Na conta não estão os fios retirados voluntariamente por outras empresas. Difícil imaginar as comparações futuras pela quantidade de fios inúteis espalhados pela cidade. Nesta semana, a faxina será nos postes da região da avenida Ipiranga com a Barão do Amazonas. Depois de avaliado, o material retirado vai ser vendido como sucata. A teia que enfeiava Porto Alegre é pesada.

DÁ PARA ENTENDER? Quando foi criado para ser um Centro Integrado de Educação Municipal na gestão Alceu Collares, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Larry José Ribeiro Alves ocupava uma área integrada no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. Com o desmonte da educação integral que se iniciou nas gestões seguintes, o Larry cedeu uma de suas unidades para a Fasc. O problema é que fundação ficou entre as salas de aula e o refeitório.

e daí? O problema é que, para fazer as refeições, os alunos precisam sair da escola, passar por uma unidade – de serviço complexo – para acessarem suas refeições. A comunidade escolar vai pleitear à Smed uma mudança de prédio com a Fasc, reintegrando a unidade de ensino. Parece tão lógica.

segurança. Com os lamentáveis e conhecidos problemas da Restinga, todas as medidas que preservam a integridade das crianças são bem-vindas. O futuro da comunidade agradece.

mina guaíba. Sem preconceito e responsabilidade, o projeto da Mina Guaíba, entre Eldorado do Sul e Charqueadas, deverá ser debatido na Assembleia. Sem radicalismo é possível entender o investimento e avaliar se é necessário ou não para o nosso desenvolvimento. Ontem, no programa “90 Minutos”, da Rádio Bandeirantes, mostramos que conversar sobre o assunto é possível.