Quinta de lançamentos

Vila Velha e Vitória vão ferver nesta quinta-feira. Carol e Ricardo Lobato vão receber no shopping Praia da Costa, em Vila Velha, para o lançamento da coleção de inverno “Aumenta O Volume” da marca Reserva, com a presença do DJ Phil Fernandes. Já Ana Luiza Azevedo e Getulio Gomes de Azevedo convidam para o lançamento da coleção outono/inverno 2019 das Óticas Paris, às 19h, na loja da rua Aleixo Netto, na Praia do Canto. E em comemoração à Páscoa e lançamento da nova coleção cápsula de joias, a designer Emar Batalha promove, à tarde, evento em sua joalheria no mesmo bairro. Em diversos tons, as turmalinas são o destaque da nova linha chamada de “Toramalli” da Emar, que significa pedra colorida em Sinhala, língua nativa do povo do Sri Lanka. Os chocolates temáticos serão feitos pela própria Emar.

Queridinha da rede

Thássia Naves, Luciana Tranchesi e Francesca Monfrinatti estão entre as influenciadoras digitais de maior destaque no país. As três conheceram o trabalho da designer capixaba Carolina Neves e, desde então, tornaram-se clientes.

Novo espaço de vinhos

As arquitetas Juliana Mattos e Rebecca Amazonas estão à frente do projeto de renovação da loja Wine Spot, do empresário Gilberto Faria, localizada no shopping Vila Velha. A renovação realizada por elas vai reaproveitar parte do mobiliário e incluir nova iluminação com décor inspirada no mundo do vinho, com elementos como rolhas de garrafa, madeira e tijolo aparente. O espaço continuará a funcionar no mall, porém, na área gourmet.

Espera feliz

A querida Juliana Botelho comemora a descoberta do sexo do bebê, que aguarda ansiosa. Vem aí um menininho para deixar a família mais feliz. Parabéns ao papai Marcelo Soares!

ela arrasa

Giovanna Rosa arrasou nos últimos eventos, no seu Le Buffet, em Vitória, com looks Paula Boulanger Conceito. Ela usou uma roupa em vermelho matador e um vestido com saia de tule “bem menininha” que chamaram muito a atenção. Um vestido mais lindo que o outro.



Vem, lucas

Felicidade em dose dupla para Helio Gualberto Neto, que comemora nova idade e aguarda ansioso a chegada de mais um herdeiro: Lucas deve chegar ainda nesta semana.

CURTAS

Rodada de mercado. Sandro Carlesso, presidente da Ademi-ES, promove hoje, no auditório do América Centro Comercial, a tradicional Rodada de Mercado da entidade. O evento reunirá os principais empresários do setor para uma conversa com instituições ligadas ao segmento do mercado imobiliário capixaba. Entre as participações confirmadas estão o presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, e o superintendente da Caixa – regional Norte, Denis Matias.

Mostra fotográfica. O aço é a base de inúmeros instrumentos e equipamentos musicais espalhados pelo mundo. Foi pensando nisso que Simone Marçal e Daniel Morelo, da MM Projetos Culturais, transformaram a matéria-prima em protagonista da mostra fotográfica “O Aço e a Música: Essências Sonoras”, do Formemus 2019. Serão selecionadas até 20 fotografias com a temática para serem expostas durante os quatro dias de evento, que acontece entre 30 de maio e 2 de junho, no Palácio Sônia Cabral, na capital.

Cidades abstratas. A arquitetura e a arte estão intimamente ligadas na visão do artista plástico capixaba radicado em São Paulo, João César de Melo, que apresenta de 10 de abril a 14 de julho, a exposição Cidades Abstratas, no Espaço Expositivo Levino Fanzeres, no Centro Cultural Sesc Glória. Comemorando 20 anos de trajetória, Melo exibirá 80 trabalhos ricos em formas e cores, como desenhos e pinturas com referência ao centro da cidade de Vitória.