Dor nas costas? A causa pode ser má postura ao se sentar

Você sabe se sentar? Nós passamos a maior parte do dia sentados, mas quase nunca paramos para pensar na maneira como nos sentamos. Largados na cadeira, com os ombros curvados para a frente, sentados em cima da perna ou com as pernas cruzadas… Enquanto isso, as dores nas costas lideram o ranking das reclamações nos consultórios e fora deles.

"Fomos criados para o movimento, mas as pessoas ficam sentadas pelo menos 8 horas por dia e isso desequilibra o nosso corpo”, afirma a terapeuta corporal Viviane Neves, especializada em Rolfing — o método reorganiza as estruturas corporais por meio de movimentos orientados e da liberação miofascial (da membrana que envolve os músculos).

Segundo Viviane, passar o dia sentado causa o encurtamento das estruturas posteriores das costas e tira a mobilidade natural das articulações — rotação, inclinação, flexão e extensão da coluna.

"Quando estamos sentados na frente do computador, a cabeça fica muito inclinada para a frente e isso gera tensão na cervical e nos ombros, podendo causar também dor de cabeça e dor nos olhos.”

Aí achamos que em uma hora de academia vamos resolver o problema. Só que não.

Então, o que podemos fazer para equilibrar essa equação?

A principal dica é se levantar da cadeira e espreguiçar a cada meia hora. Alongue braços e pernas, olhe para cima, mexa o pescoço, entrelace os dedos das mãos atrás das costas e alongue os braços, abrindo os ombros. Ande um pouco (para beber água, por exemplo).

"Esses movimentos simples ajudam a hidratar os tecidos e a equilibrar as tensões que vão se acumulando em pontos específicos do corpo”, explica Viviane. E completa: "não é feio espreguiçar! Você não está dormindo: está alongando seu corpo para a vida."

Mas qual o jeito certo de se sentar?

Sente-se com o peso apoiado nos ísquios, os ossinhos do bumbum.

Mantenha as costas eretas.

Abra os ombros, posicionando-os levemente para trás.

Não cruze as pernas nem se sente em cima de uma delas.

Apoie os pés no chão.

Confira, a seguir, alguns exercícios simples para melhorar a postura e aliviar dores nas costas e no pescoço.

Você sabe se sentar direito?

Dor na Lombar 1

Dor na Lombar 2

Dor na Lombar 3

Dor no Pescoço

Outros exercícios

