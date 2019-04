O padre Anderson Gomes, que movimenta de forma muito positiva a comunidade católica da Praia da Costa, se apresenta neste domingo, na área de eventos do Shopping Praia da Costa, em Vil Velha, com a terceira edição do espetáculo “Paixão de Cristo – O show”, às 18h. Música, reflexões e oração fazem parte do evento, que terá a participação dos cantores Adriana Arydes e Guilherme de Sá. O padre, que também é cantor, vem promovendo grandes eventos na cidade, e traz sempre um público de todo o Espírito Santo em suas empreitadas. Ele está de parabéns!

Free cone day

Celebrado em todo o mundo, o Free Cone Day foi pensado e desenvolvido com o objetivo de retribuir todo o reconhecimento e a preferência que os clientes da Ben & Jerry’s têm pelos produtos. Este ano, a data será comemorada no dia 9 de abril e, para festejar em grande estilo, todas as unidades distribuirão sorvetes grátis. Os capixabas podem aproveitar o dia se deliciando na sorveteria do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, das 12h às 20h.

Ele vai voltar

O ator Paulo Gustavo e sua mãe, Dea Lucia, virão ao Espírito Santo pelo Circuito Banestes de Teatro com o novo espetáculo “Filho da Mãe”. Mãe e filho se apresentam no dia 15 de junho, na Arena Vitória.

Exercício é saúde

Amanhã e domingo são datas lembradas pela comemoração do Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde, respectivamente. Bons dias para pensar sobre os dados da Organização Mundial da Saúde: um em cada quatro adultos não pode ser considerado praticante de atividade física. Para ajudar a mudar esse número alarmante, a academia Bodytech, na unidade da Praia da Costa, em Vila Velha, promove amanhã uma série de aulas gratuitas e abertas ao público, a partir das 9h.

rock sunset party

Neste final de semana, a Sandes Náutica Marine, no Canal de Camburi, Vitória, vai ter dose dupla de agito para os capixabas. Amanhã, a partir das 16h, a banda 027 vai levar o melhor do rock nacional e internacional dos anos 80 e 90 para a marina que, além de restaurante e bar, possui deque externo para quem quer apreciar a vista privilegiada e assistir a um belo pôr do sol. E no domingo, dia 07, é a ‘Sunset de Rian Bernardi’ com os DJs Ahi e Brahim, também aberto ao público.

CURTAS

Workshop. Vila Velha recebe no dia 13 o workshop “Mulhere-se!”, uma experiência tântrica de regaste da autoestima e sexualidade feminina. Quem conduzirá o curso é a terapeuta organizacional Gislene Ataíde. Será no Hostel Porta do Céu, na Praia dos Recifes.

Salão do Móvel de Milão. Os empresários Robson Arruda e Pablo Menezes participarão do Salão do Móvel de Milão, realizado de 9 a 14 de abril. Eles vão conferir o lançamento das coleções comemorativas de 60 anos da Natuzzi, assinadas em parceria com o designer holandês Marcel Wanders e com o artista e designer industrial galês Ross Lovegrove.

Palestrando. O advogado Luiz Cláudio Allemand será palestrante no seminário “Ética na Administração Pública e na Atividade Judiciária”, da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, hoje, em Recife.

Viver arte. Diocélio Grasseli, arquiteto renomado, é quem assina o projeto arquitetônico do lançamento imobiliário The Gallery Art Residence, na Enseada do Suá, Vitória. O seu trabalho foi criar um projeto sofisticado, onde a arte inspira a vida.

Brunch. Sandra Demoner, da Arte Assinada, convida arquitetos, decoradores, designes e clientes para conhecer seu mais novo showroom de móveis de varanda e área externa, com ambientes projetados pelos arquitetos Augusto Pacheco e Fabiano Zaché. Será hoje, das 12h às 16h, com brunch preparado por ela.