Segurança nas ruas

1,35 milhão de pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito todos os anos no mundo. Será que os motoristas e pedestres são sempre os culpados?

Pesquisa recente do WRI Ross Center for Sustainable Cities e do Global Road Safety Facility do Banco Mundial revelou que a maneira mais eficaz de prevenir mortes no trânsito é transferir a responsabilidade dos motoristas e pedestres para os planejadores urbanos e gestores públicos. Isso significa criar condições para que, mesmo no caso de erros humanos, consequências graves possam ser evitadas.

O relatório “Sustentável e Seguro”, lançado pelo WRI, destaca oito ações que se traduzem em uma mobilidade urbana segura e saudável. A pesquisa analisou 53 países e constatou que aqueles que adotaram essa abordagem sistêmica, com os governos comprometidos com a missão de proteger seus cidadãos, tiveram as taxas mais baixas de acidentes fatais. Confira abaixo:

1. Construir cidades compactas e conectadas. O planejamento pode diminuir a intensidade do trânsito, a quantidade de deslocamentos e a exposição dos pedestres aos veículos.

2. Desenhar ruas mais inteligentes. Melhora a segurança, pois aumenta a visibilidade e a acessibilidade de pedestres e ciclistas, além de incentivar comportamentos mais seguros dos motoristas.

3. Oferecer variedade de opções seguras de mobilidade. O transporte coletivo é mais seguro do que o carro. Nos países de renda alta, a taxa de acidentes para o transporte coletivo é 10% da taxa de automóveis.

4. Manter as velocidades em níveis seguros. Adequar a velocidade dos veículos é essencial em um sistema seguro. Em Bogotá, as ruas são sinalizadas enfaticamente para proteger pedestres, ciclistas e estudantes.

5. Reforçar leis existentes e regulações. Tem um grande impacto na mudança de comportamento do motorista e no bem-estar geral.

6. Educar melhor motoristas e planejadores urbanos. O plano defende que o treinamento deve ser minucioso e começar desde cedo, sendo introduzido até mesmo nas escolas.

7. Exigir padrões universais de segurança para veículos. Normas mínimas de segurança como cintos, ancoragem adequada dos assentos e air bags podem evitar perdas de vidas.

8. Acelerar a resposta a emergências. Mais mortes no trânsito ocorrem fora dos hospitais em países de baixa e média renda do que nos países de alta renda, em parte devido à resposta de emergência menos eficaz.