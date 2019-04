Por que ‘Shazam!’ é o filme certo na hora certa para a DC

Difícil elencar apenas um motivo que explique a trajetória do universo DC nos cinemas. Mas talvez o principal e mais simples deles seja a decisão de fazer com que o DCU fosse o exato oposto do Universo Marvel.

Se na Marvel existia um grande plano, na DC os diretores teriam mais liberdade; se na Marvel às vezes havia excesso de humor, na DC não existiria humor algum; se na Marvel filmes individuais levariam a um grande filme de grupo, na DC um grande filme de grupo geraria vários filmes individuais.

Some a isto tudo o sucesso da trilogia Batman de Christopher Nolan, que era “sombria e realista”, e temos um cenário… sombrio e desesperador!

Não por acaso, “Mulher-Maravilha” e “Aquaman” foram os filmes que reconquistaram o público, ao deixarem de lado o Cavaleiro das Trevas e focarem no que eram personagens nas HQs e procurar formas de divertir quem foi ao cinema.

E assim surge agora “Shazam!”, que busca inspiração em clássicos como “Quero Ser Grande” e abraça os aspectos mais leves e divertidos do personagem.

Então vai ser tudo assim agora? Claro que não! Mas significa que finalmente o alto escalão do estúdio parece ter entendido que para fazer sucesso seus personagens não precisam ser todos iguais ao Batman, nem ser o oposto dos filmes da Marvel.

Frase da semana

“Estou feliz com seu retorno. Estou orgulhosa da Disney e do fato que seus líderes decidiram dar exemplo e agora vão espalhar a mensagem de que redenção é importante”

Zoe Saldana comentando a volta de James Gunn a ‘Guardiões da Galáxia’

Netflix: O serviço de streaming confirmou o retorno de “La Casa de Papel” para 19 de julho e ainda confirmou a segunda temporada de “Umbrella Academy”.

“Vingadores: Ultimato”: Filme deve ter a última participação especial de Stan Lee. “X-Men: Fênix Negra” já não contará com a presença do ex-editor da Marvel.

