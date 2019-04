Talento e gratidão

A vivacidade da atriz Nathalia Timberg encantou a todos que compareceram ao espetáculo “Através da Iris”, no último fim de semana, que contou a história da designer de interiores Iris Apfel. O espetáculo abriu a décima primeira edição do Circuito Cultural Unimed em grande estilo. No final da apresentação de domingo, Nathalia elogiou muito o trabalho da dupla Bruna Dornellas e Wesley Telles, da WB Produções, e falou ao público presente que os capixabas deveriam ficar orgulhosos em ter produtores tão corajosos e talentosos. A gente concorda, viu Nathalia? Ah, a atriz adorou o bolo personalizado que Junior Vieira preparou especialmente para ela.

HARTUNG NO ESTADÃO

Após assumir suas funções na presidência do Instituto Brasileiro de Árvores (Ibá), associação que representa a cadeia produtiva de árvores plantadas no país, Paulo Hartung estreia hoje como colunista do jornal “O Estado de S. Paulo”. Seus textos serão publicados nas primeiras terças-feiras de cada mês. O primeiro será sobre a vocação do país em questões ambientais.

DISPUTA DAS MOQUECAS

O empresário Ildo Steffen realiza a quinta edição da Feinbares (Feira de Negócios para Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares), de 7 a 9 de maio, em seu centro de eventos na Serra. Para o encontro, ele recebe uma convidada especial: Aldaci Dadá dos Santos, a Dadá, dona do famoso tempero que atrai celebridades nacionais e internacionais para o seu badalado restaurante Sorriso da Dadá, no Pelourinho (Salvador). Ao lado do chef local Gilson Surrage, ele vai protagonizar a famosa batalha entre as moquecas capixaba e baiana. Será uma disputa quente.

Tendências 2020

Mal começou o outono deste ano e a empresária de moda Silvana Araújo já se prepara para conhecer em primeira mão todas as novidades e tendências do verão 2020 da grife catarinense Lança Perfume. Ela embarca hoje para São Paulo para participar de um evento que reunirá parceiros da marca de todo o país.

em miami

Carlos Marianelli está em Miami em visita a empresas da região e tocando os negócios da sua Composé na cidade. No dia 9 de abril, ele vai a Orlando, onde acontecerá a Coverings 2019, o maior evento de exposição de revestimentos cerâmicos e pedras naturais da América do Norte, que irá reunir expositores de 40 países.

CURTAS

Rosa na Páscoa. A Páscoa será cor-de-rosa na Chocolateria Brasil. O chocolate Ruby – de coloração rosa e sabor frutado – é a grande novidade na produção dos ovos criados pela chef Flávia Gama para a Páscoa 2019. A loja está com um cardápio extraordinário que reúne 57 deliciosas opções de produtos para todos os gostos.

Coleção Rainbow. Valorizando pedras brasileiras como topázio sky, granadas, citrino rio grande, rodolitas, topázio london e peridotos, a designer de joias Carla Buaiz lança sua nova coleção ‘Rainbow’, inspirada nas cores e suas energias. Composta de argolas, anéis e brincos, as peças trazem pedras em tons que vão do amarelo ao vermelho, com variações de tonalidades e efeitos translúcidos. Com design contemporâneo, que carregam o DNA artístico e autoral da designer, ‘Rainbow’ é uma coleção que cai bem de dia e a noite.