Preview: O mar está na mesa

O festival de frutos do mar Degusta Mares, da Inspire Produções, promete agitar o feriado da Semana Santa. O evento acontece de 11 a 14 e 18 a 21 de abril no estacionamento externo do shopping Vila Velha, com entrada gratuita. As atrações gastronômicas são: a famosa torta capixaba feita pelo restaurante Regina Mares; o arroz de mariscos, casquinha de siri e espetinhos de frutos do mar do Caranguejo do Assis, e muito mais. Já o chef Casé Salles preparou um cardápio cheio de novidades para os paladares mais curiosos: Chu-chi-pla (um filé de peixe com curry verde e leite de coco, acompanhado de purê de banana da terra, patacones de camarão e porco – prato vietnamita) e Cassoulet de Frutos do Mar e Spring Roll de Siri.

Para harmonizar com as delícias gastronômicas, o evento contará com 12 cervejarias artesanais renomadas, entre elas, as capixabas Kingbier, BigStep e Barba Ruiva, a carioca Noi e a mineira Backer.

O festival conta ainda com 14 apresentações musicais. Abrindo com chave de ouro a primeira semana: Amaro Lima e o seu projeto Noite Manimal. Na segunda semana o destaque é para a Banda Casaca. Mais informações nas redes sociais

@degustamares.

Literatura: Feira Literária Capixaba

A 6ª edição da Feira Literária Capixaba será realizada no período de 22 a 26 de maio, na Ufes, com entrada gratuita. O tema central dessa edição será a “diversidade”. Manoel Goes será um dos mediadores no dia 26 de maio, às 11h, no campus Goiabeiras, com o tema “Conversa com os escritores sobre o patrimônio cultural capixaba”. A entrada para o debate e feira literária é franca. Vale a pena participar!

Festival: Rock no Caparaó

O distrito de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, recebe mais uma vez o Rock in Caparaó. O evento será realizado nos dias 12 e 13 de abril, no Armazém Caparaó. Com uma pegada descolada, sem abrir mão do conforto, o local oferecerá um cardápio novo, inspirado nos menus de bares de São Paulo, com comidinhas diferenciadas e na carta de bebidas com drinques, cerveja artesanala e vinhos. Vai perder?

Idioma: Salão do Intercâmbio Vitória

O inglês, idioma mais popular para quem deseja aprender uma nova língua, deixa de ser um diferencial para tornar-se pré-requisito obrigatório no mundo, cada vez mais globalizado. É chegado o momento então de investir no aprendizado de um terceiro idioma. E que tal aprender essas línguas no país de origem delas? Essa é a proposta do 4º Salão do Intercâmbio Vitória. O evento gratuito acontece dia 6 de abril, no Hotel Sheraton, e contará com representantes de mais de 20 países.

Música em debate

A música é capaz de ultrapassar fronteiras e conectar gerações. Entre 30 de maio e 2 de junho, a MM Projetos Culturais, comandada por Simone Marçal e Daniel Morelo, realiza o Formemus – conferência musical – no Palácio Sônia Cabral, no Centro de Vitória. O evento reunirá músicos, produtores, jornalistas, professores, estudantes, radialistas, empresários da música, do audiovisual, de games, de entretenimento e interessados no mercado. Jovens carentes que tenham relação com a música terão a oportunidade de participar com as despesas de passagem, hospedagem e alimentação pagas. Para isso, basta participar da seleção no site www.formemus.com.br.