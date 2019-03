Os chefs Alessandro Eller, Assis Teixeira, Giovana Moyzés, Vitor Sales, Tom e outros são os responsáveis pelo cardápio do 5º Jantar Solidário organizado pelo grupo de “Amigos Somando Solidariedade”. A intenção é reunir 400 pessoas na noite do dia 10 de abril em benefício da Caoca (Casa de Acolhimento e Orientação a Crianças e Adolescentes da

Grande Goiabeiras). O jantar será realizado no Centro de Convenções de Vila Velha.

Despedida bombada

A coluna avisou sobre corrida para comprar os ingressos da Tardezinha Surreal, que acontece dia 21 de julho, na Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória. Pois é… em duas horas foram vendidos mais de 4 mil ingressos. A despedida em Vitória já mostra que será um sucesso.

Festa tropical

A DJ Fabí Rocio é uma das atrações convidadas por Bruno Lima para a noite tropical que ocupa o Spirito Jazz neste sábado, 30. A banda Malacaxeta, revelação do circuito alternativo capixaba, também compõe o line up da festa.

Café do jacu

A barista e proprietária da cafeteria Coffee Lovers, Isabel Luz, tem trazido experiências com cafés premiados internacionalmente para seu espaço, localizado na Galeria 027, do Shopping Vila Velha. Um deles é o Jacu Bird (Café do Jacu), um dos cafés mais caros do mundo, o produto é conhecido pelo seu processo exótico de produção que garante sabor e qualidade incomparáveis. Retirado das fezes do pássaro Jacu, que engole o café inteiro, sem processá-lo, o grão passa por um rigoroso processo manual de seleção e limpeza para conservar sua baixa acidez, amargor e doçura na medida certa.

correr traz felicidade

Correr faz as pessoas mais felizes. É o que comprova o estudo da Universidade de São Paulo, que constatou que 81% dos participantes da pesquisa dizem que a corrida traz felicidade e reduz o estresse. Para o coach de corridas Nei Robson, o resultado é um fato. “Vemos na prática o quanto correr muda a vida das pessoas e o estudo reforça isso. Por ser uma atividade intensa, a corrida traz benefícios para o corpo e para a mente, como o sentimento de superação,

a interação social, entre outros fatores”.

Estreia

O programa “Viajando” estreia amanhã na TV Capixaba/Band com o apresentador Júnior Ferreira e sua equipe. Eles vão apresentar as belezas do Espírito Santo e do Brasil de uma forma muito diferente na telinha. Não perca, sábado, às 10h30, e quinta-feira, às 13h30.

CURTAS

Festa Pindorama. A Festa Capixaba de Música Brasileira Pindorama acontece hoje nas imediações da Ponte da Passagem, em Vitória. Os DJs Gustavo Txai, Casado e Renato Vervloet apresentam seleções musicais estritamente em vinil, amplificadas pela aparelhagem da Radiola Capixaba fazendo da rua a pista de dança.

Festival em Vila Velha.

A Inspire Produções traz mais uma novidade para o mercado capixaba, o festival de frutos do mar que promete agitar a Semana Santa: o Degusta Mares, que acontece de 11 a 14 e 18 a 21 de abril no estacionamento externo do Shopping Vila Velha e terá entrada gratuita. Dentre as atrações gastronômicas, estão a famosa torta capixaba feita pelo restaurante Regina Mares e o arroz de mariscos, casquinha de siri, espetinhos de frutos do mar do Caranguejo do Assis e muito mais. Para harmonizar com as delícias gastronômicas, o evento contará com 12 cervejarias artesanais renomadas, entre elas as capixabas Kingbier, BigStep e Barba Ruiva, a carioca Noi e a mineira Backer.

Culinária do bem.

A obra social Gabriel Delane é a nova entidade que será beneficiada na próxima edição do Mestre Kukinha. Todo leite em pó doado no ato da inscrição será revertido para instituição que apoia o desenvolvimento social de crianças e adolescentes do bairro Novo Horizonte, em Cariacica. O Mestre Kukinha

é o curso de culinária infantil realizado pela Buaiz Alimentos, que abre a temporada de 2019 no dia 13 de abril.