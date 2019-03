O que significa a entrada da Apple no mundo do streaming

Na tarde da segunda-feira, a Apple não pegou ninguém de surpresa ao anunciar sua entrada no mercado de streaming com seu Apple TV+. Com a contratação de antigos executivos da Sony, todos já esperavam que o então monopólio da Netflix estaria com os dias contados.

De lá para cá, porém, não só a Apple anunciou sua novidade, prevista para estrear no último trimestre de 2019, mas a Amazon Prime Video também já está mostrando séries e filmes com sua marca e a Disney também prepara para este ano o início das assinaturas do Disney+.

Para muita gente, os 2 bilhões de dólares que dizem que a Apple investiu nas suas produções parece muito dinheiro. Mas vale lembrar que a Netflix investiu 6 vezes este montante em 2018 (e deve aumentar a soma este ano para uns 15 bilhões). E nunca é demais pensar que a Apple tem em seus cofres mais de 240 bilhões de dólares. Ou seja, investiu apenas algumas moedinhas do seu gordo cofrinho.

E estes “trocados” foram suficientes para juntar nomes como Steven Spielberg, J. J. Abrams, M. Night Shyamalan, Ron Howard, Sofia Coppola, Octavia Spencer, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Damien Chazelle. E nós, consumidores, só temos que esperar e torcer que esta guerra por audiência nos traga mais ótimos conteúdos.