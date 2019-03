Você passa mais tempo nas redes do que com seu filho?

Talvez você nunca tenha tido a curiosidade de medir quanto do seu tempo tem sido gastos navegando nas redes sociais. Mas o Common Sense Media, uma organização sem fins lucrativos de São Francisco, na Califórnia (Estados Unidos), mediu. E traduziu em números que um fenômeno que é mundial: por causa do tempo que passam conectados às telas, os pais estão dedicando muito pouco tempo para a conexão com os próprios filhos.

Segundo a organização, pais com filhos de idades entre 8 e 18 anos, passam até 9 horas por dia nas redes sociais. E 50% deles interrompem atividades que estão fazendo com as crianças e adolescentes para conferir o smartphone, tablete ou notebook. E o dado mais preocupante diz respeito aos pequenos: 32% se sentem menosprezados pelos pais que se interessam mais pelas telas. O principal trabalho do Common Sense Media é oferecer educação para famílias menos privilegiadas com o propósito de promover acesso à democratização da cultura de forma segura nesses tempos digitais.

Desconectar para reconectar

“Dados como os da Common Sense Media são um alerta”, diz a escritora e jornalista Paula de Andrade. “Nós, pais, estamos perdendo a conexão com os nossos filhos.” A vontade de promover uma desconexão da tecnologia entre os pais – para promover um reconexão com os pequenos – foi inspiração para Paula lançar o projeto “O Olhar”.

Tão simples quanto um olhar

Uma das ações do projeto será o lançamento de um livro infantil cujo protagonista, um menino de 11 anos, vai se tornando triste e solitário porque não consegue se conectar com os familiares que estão sempre atentos a alguma tela. O objetivo do projeto, realizado por meio de campanha de financiamento coletivo (www.catarse.me/o_olhar), é mostrar aos pais que o caminho para reconexão com os filhos é simples: basta olhar mais para eles e menos para as telas.