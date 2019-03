Naturalista com sucesso

Na linha do bem-estar e saúde, a jovem empresária Paula Breder se destaca nacionalmente com sua linha de produtos 100% natural para os cabelos. A jovem possui, em Vila Velha, o primeiro espaço naturalista do Espírito Santo, ministra palestras e distribui seus produtos para cabelos em todo o Brasil e no exterior. Os produtos são sem química, petrolatos e silicone, seguindo tendência mundial. E com todo o sucesso da marca, ela já alça novos voos e abre, no início de abril, seu primeiro salão de beleza na capital. Desejamos muito sucesso!

Vida mais saudável

Fabio Vila Boas inaugura amanhã, às 19h, no shopping Praia da Costa, a saladeria La Vitta. Com mais de 30 itens e seis tipos de molho, o cliente pode personalizar seu prato do jeito que quiser. E o melhor, mantendo a boa forma. O local também vai oferecer opções de crepiocas, wrap, omelete, açaí, nhoques e caldos.

Festa de despedida

O evento mais concorrido do verão chega a capital em clima de despedida. O cantor Thiaguinho encerrará a turnê da famosa festa “Tardezinha Surreal”. E a despedida acontece no dia 21 de julho, na Área Verde do Álvares Cabral, com superprodução. A festa terá convidados especiais e a coluna avisa que é melhor correr para garantir os ingressos porque acaba rapidinho, viu?

Inspiração

O atleta capixaba de vôlei de praia, campeão e medalhista olímpico Alison Cerutti ministra hoje palestra para jovens do projeto “Mini Empresa da Junior Achievement” – organização sem fins lucrativos para formação de empreendedores. O encontro será realizado hoje, às 18h, no Teatro do Ifes, em Vitória.

Espiritualidade em alta

A life coach Marcinha Bello é formada em Engenharia de Produção Têxtil e depois de atuar em multinacionais, mudou o rumo da sua carreira e hoje já tem seu próprio projeto: o Emana, que leva soluções para empresas, startups e profissionais que buscam técnicas de meditação e de autoconhecimento para alavancar negócios. Ela compartilhará sua experiência nesta quinta, dia 28, em talk na Galeria 027, no shopping Vila Velha.

Arte na cidade

Até 3 de maio, a galeria Matias Brotas Arte Contemporânea apresenta a exposição “Paisagens do Antropoceno”, com 20 obras dos artistas cariocas Andrea Brown e André Andrade. A mostra traz obras geométricas e pinturas produzidas a partir das perspectivas de imagens desconstruídas.

CURTAS

Casa Cor ES 2019. A nova edição da CasaCor Espírito Santo foi lançada na última semana com a presença de muitos profissionais, fornecedores e jornalistas. A mostra acontece este ano no Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória. E durante a apresentação do que está por vir, ainda rolou a premiação dos melhores ambientes da CasaCor 2018. Venceram: o designer de interiores Sérgio Palmeira, primeiro lugar com o Loft da Bailarina; em segundo, Junior Torezani e Victor Sarcinelli, com o Loft Esgrima; e o arquiteto Igor Gonçalves e o designer de interiores Gil Nunes, com o Loft do Arqueiro.

Novidade da Versace. Tendência desde o ano passado, os óculos máscara com lente inteiriça chegaram para ficar. A maioria dos modelos traz a armação reta na parte de cima. A Versace aposta em uma versão mais moderna e menos esportiva com seu Glam Medusa Shield, que acaba de chegar às Óticas Paris. “A geometria é o diferencial, que ainda tem duas pequenas medusas douradas, uma em cada lente, para destacar a imagem que é símbolo da marca”, explica a diretora de marketing das Óticas Paris, Ana Luiza Azevedo.

Nova unidade. A Odonto Scan, empresa renomada no Estado, da linda empresária Marcia Gabriela, abrirá mais uma unidade com coquetel de inauguração, amanhã, às 19h, no shopping Vila Velha.