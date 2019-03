Preview: Mistura de gêneros no Villa Mix Vitória

Um dos maiores festivais de música do Brasil já está com data marcada para acontecer em terras capixabas em 2019. O Villa Mix Vitória, que no ano passado reuniu um público de quase 30 mil pessoas, acontece no dia 13 de abril, no Pavilhão de Carapina, Serra, com apresentações de nomes famosos como: Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xand Avião, Jefferson Moraes e Jet Lag.

Entre as novidades, o retorno de Ivete Sangalo ao Pavilhão de Carapina, principal palco da Grande Vitória, após cerca de quatro anos sem apresentações no local. Outro grande retorno neste ano é o de Gusttavo Lima, que volta a integrar o time do Villa Mix Vitória, após cinco anos. Com uma mistura de ritmos cada vez mais consolidada, o Villa Mix deixou de ser um festival sertanejo para se tornar um espetáculo que une ritmos tradicionais do Brasil.

Os ingressos podem ser garantidos nos pontos físicos e on-line pelo site www.ticmix.com.br. Os valores são: pista (1º lote) – R$ 50,00 (meia) e R$ 100,00 (inteira); área vip 1º lote – R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira); open bar 3º lote – R$ 220,00; backstage 3º lote – R$ 400,00. Informações: 3371-4833.

Orquestra interpreta clássico infantil

A Oses (Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo), apresenta o espetáculo “A Bela Adormecida”, nos dias 27 e 28 de março, às 20 horas, no Teatro Glória. O espetáculo terá a trilha sonora do famoso conto infantil, onde serão executadas as obras: “Suíte A Bela Adormecida”, de Tchaikovsky, e o “Concerto para piano em lá menor”, de Grieg.

Tchaikovsky dispensa apresentações, criou melodias que fazem parte do imaginário de muitas pessoas, suas obras são usadas como trilha sonora de filmes e desenhos até hoje, como “Romeu e Julieta”, a animação da Disney “Fantasia” e o clássico “O quebra nozes”.

Na sequência, a apresentação terá uma obra do compositor norueguês Grieg, com solo de piano de Cristian Budu, pianista convidado considerado um dos expoentes de sua geração. A regência será do maestro Helder Trefzger. Ingressos: R$ 10 (inteira); R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$ 6 (conveniados e comerciantes).

Para relaxar

Já chegou a Vitória a franquia do spa urbano Buddha, que já faz o maior sucesso em diversas partes do Brasil. A novidade funciona na Praia do Canto. Por lá, há mais de 25 terapias, desde massagens corporais, banhos, tratamentos estéticos avançados, Day Spas, além de procedimentos exclusivamente voltados para o público masculino, gestantes e pós-parto. Os valores partem de R$ 89. Na rua Aleixo Netto, 1230, Pavimento 2, Praia do Canto, Vitória. Telefones: (27) 3376-7555 e (27) 99257-2759 (WhatsApp). Horário de funcionamento: de segunda a sexta, de 8 às 21 horas. Sábado, de 8 às 19 horas.

Sabores irresistíveis

Quem resiste a um pastel com caldo de cana? Agora, os apaixonados pela combinação que estiverem pelo Masterplace Mall, na Reta da Penha, têm parada certa: o Encanto dos Sabores. Recém-inaugurada, a pastelaria oferece uma diversidade de recheios, que podem ter até três combinações e borda recheada com cheddar ou catupiry.

Há opções de recheios simples, como carne, queijo, frango, calabresa, palmito, e os especiais, com bacalhau e carne seca. Até o dia 10 de abril, na compra de um pastel de dois sabores, o cliente ganha um caldo de 200ml. O local oferece ainda porções de pastel, pão com linguiça e pamonha. Masterplace Mall, na avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2150, Barro Vermelho, Vitória.

Boa gastronomia

A empresária Marília Pimentel, que comanda o tradicional restaurante Papaguth, juntamente com o seu pai, Julio Lemos, acaba de expandir a sua oferta de espaços para o segmento da gastronomia.

Trata-se do restaurante Do Papa Gourmet, também na Praça do Papa, em Vitória. Com um clima despojado, o espaço abrirá todos os dias para almoço, mas também pode ser reservado para eventos durante todo o dia, desde os corporativos até para casamentos intimistas ou na beira da praia.