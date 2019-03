News fitness

Otaviano Duarte, proprietário da Ponto 1 Academia, acaba de comprar a Vitória Sports, na Praia do Canto, capital. O jovem empreendedor comandará as duas marcas e promete muitas novidades. A cultura fitness está cada dia mais em alta e o capixaba mergulhou com tudo nessa onda de saúde e bem-estar, portanto, público não faltará para essa empreitada. Desejamos sucesso!

Nossa Miss

A nossa Miss Espírito Santo 2019, Thainá Castro, foi toda despretensiosa para o concurso nacional do Miss Brasil, em São Paulo. Para a jovem, a oportunidade de fazer parte do show já era a realização de um sonho. Mas toda a equipe do Miss ES Be Emotion ficou satisfeitíssima, afinal, a gata conquistou o 7º lugar da competição.

Na arte

Thais Hilal representa a arte capixaba pela segunda vez na SP-Arte. À frente da OÁ Galeria, ela leva para a mostra o trabalho do artista Rafael Pagatini, que tem alcançado grande expressividade no cenário nacional e mundial. Recentemente, ele participou de duas exposições na Fundação Iberê Camargo.



Campanha 2019

Os proprietários da empresa de móveis personalizados Romanzza, Álisson Palma e Leandro Velcir, recebem arquitetos e decoradores para café da manhã especial de lançamento da campanha “Atualizza 2019”, no próximo dia 26, na nova loja marca, localizada em Santa Lúcia, em Vitória.



Saúde

O Hospital Meridional, sob a tutela do médico Antônio Benjamim, completa 18 anos de excelência na área da saúde, no próximo dia 26. O local é considerado um dos grandes centros transplantadores de órgãos sólidos do Brasil.

Encontro

O evento “Meu Pequeno Mestre” traz amanhã, às 11h, para o shopping Mestre Álvaro, na Serra, a nutricionista especializada em materno infantil Giselle Guzzo e o ginecologista e obstetra Fernando Guedes, especialista em parto humanizado. O médico viralizou na Internet com vídeo que dançava com uma mamãe o hit “Paradinha”, para liberar as contrações.

Inauguração à vista

No dia 2, a empresária Rachel Pires recebe para a inauguração da nova fábrica da Nuvem Sublimação, em Vila Velha. O espaço tem mais de 1 mil m² de área construída, que reúne fábrica, loja conceito, sala para workshop e local para exposição de vários produtos da marca. As arquitetas Solana Marianelli e Ítala Monti assinam o projeto.