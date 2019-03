Solução no Galo?

A formação com Elias atuando aberto na linha de meias, testada nos três últimos jogos da Libertadores, claramente não deu certo. Por isso, contra o América, ele saiu do time. A despeito deste diagnóstico citado, e da modificação subsequente, no que se refere à composição deste setor, do trio de ligação, um impasse ainda ronda o Atlético.

Luan e Cazares são titulares absolutos. O primeiro, pelos lados, rende melhor – preferencialmente pela direita e com liberdade para circular por outras faixas. O equatoriano, por sua vez, como uma espécie de “enganche”, de “10” clássico; na maior parte do tempo bem avançado, por trás de Ricardo Oliveira, entrando na área para finalizar, se portando como um híbrido de arquiteto e segundo atacante; em alguns instantes esporádicos, para fugir da marcação e dar mobilidade à engrenagem, recuando para auxiliar os volantes na saída de bola, surpreender com um lançamento mais longo.

Se, nos moldes destacados, duas das posições da trinca criativa alvinegra estão, por ora, bem resolvidas, não há alguém para fazer a outra beirada que hoje transmita à torcida considerável confiança. Num possível sinal de desprestígio de Chará, Terans foi titular no duelo do último domingo. Tirando os acertos nas bolas paradas, não vingou pra valer. Pegando a amostragem total de sua passagem por Minas, não parece ser a peça ideal para assumir de vez esta função. O colombiano contratado a peso de ouro também tem vivido trajetória errante desde que chegou. Pode vir a responder, porém. Não devemos deixar a pressão tão acelerada quanto insensata, simplória, típica do futebol brasileiro, ocasionar neste caso uma desistência prematura – entre outras coisas, pelo aspecto comparativo (será que ao menos uma das alternativas a serem testadas o superará?).

E quem são estes jogadores que precisamos conhecer melhor dentro da dinâmica da equipe? Maicon Bolt e Geuvânio. Nos embates em que Elias se portou como um “ponta”, uma das qualidades que faltou ao esquadrão foi profundidade. Não creio que Terans seja o nome certo para garantir este predicado. Em teoria, Chará até o contempla, mas a ventilada oscilação insistente que o atrapalha desde o ano passado nos deixa ressabiados. Bolt e Geuvânio, na medida em que, em termos de estilo, podem preencher a mencionada lacuna – possuem o drible, velocidade, carregam a bola, procuram as ações mais verticais, para quebrar linhas –, surgem como esperanças.

Falta ao jornalismo frequentemente a grandeza para dizer “não sei”. Geuvânio há de ser saudado pelo começo animador no Santos, ou “execrado” pela nulidade que foi no Flamengo? Honestamente? Não faço ideia. Pensando num exemplo próximo de como a mídia às vezes soa peremptória e erra, observemos o caso de Marquinhos Gabriel, rotulado por comunicadores diversos como inviável, irrecuperável na reta final de sua passagem pelo Corinthians, e surpreendendo positivamente no seu início no Cruzeiro. Com Geuvânio pode acontecer algo similar. Ou não…